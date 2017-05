Q2 holt sich Kommunikationsexpertin ins Haus

05.05.2017, 15:20 Uhr

Die Welser Werbeagentur ergänzt das Team rund um Tom Hulan und Martin Aigner im Bereich Public Relations durch Jacqueline Steinhuber.

WELS. Die Q2 Gründer Tom Hulan und Martin Aigner betreuen mit ihrem Team seit 2009 namhafte Kunden wie die Wirtschaftskammer Oberösterreich, Frauscher Sensor Technik oder Hill Webersdorfer. Im Sinne des Full-Service Gedankens ist für die Werber nun der nächste logische Schritt, im Bereich Public Relations aufzustocken. „Durch eine eigene PR-Abteilung im Haus können wir unser Agenturangebot auf breitere Beine stellen. Dank des zusätzlichen Tools in unserem Portfolio bieten wir unseren bestehenden Kunden einen Mehrwert und punkten künftig auch bei Neukunden mit einem erweiterten Angebot“, zeigen sich die Q2-Inhaber Martin Aigner und Tom Hulan begeistert.Bei ihrem Vorhaben setzen die Werbeprofis auf Jacqueline Steinhuber, die zuletzt über sechs Jahre bei der Linzer Createam-Tochter PR für Markenwachstum beschäftigt war. Die 29-jährige Kommunikationsexpertin betreute dort Kunden wie Thalia, die Schülerhilfe oder Charles Vögele. Schon während ihres Studiums an der Johannes Kepler Universität Linz, sammelte Steinhuber umfangreiche Erfahrung in der Pressebetreuung. So beispielsweise bei zahlreichen Sportevents oder als Mitglied des Linzer Organisationsteams der Handball Europameisterschaft in Österreich. „Nach vielen Jahren in einem erfolgreichen Kommunikationsteam ist nun der richtige Zeitpunkt für eine neue Herausforderung gekommen. Ich freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben, einen eigenen PR-Kundenstock im Q2-Team aufzubauen und langfristig zu betreuen “, so Jacqueline Steinhuber zu ihrer neuen Position.