Rund ein Jahr Bauzeit

04.05.2017, 15:07 Uhr

Etwa 1,7 Millionen Euro investierte die Aigner GmbH in Gunskirchen in den Aus- und Zubau.

GUNSKIRCHEN. In der Zeit von etwa einem Jahr ließ das in Gunskirchen in der Dieselstraße ansässige Unternehmen Aigner GmbH einen Zubau errichten. Seit 2001 hat der Betrieb dort seinen Standort. Seither hat der Spezialist in Sachen Absaug- und Filterlösungen für Gewerbe und Industrie stetiges Wachstum erlebt. Daher wurde eine umfangreiche Betriebserweiterung dringend notwendig. Etwa 1,7 Millionen Euro investierte das international tätige Familienunternehmen dafür. Das Projekt wurde zudem aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. Einerseits wurde eine neue Fertigungs- und Lagerhalle errichtet, um so die Kapazitäten für die nächsten fünf Jahre zu erweitern, andererseits wurde die bestehende Halle aufgestockt, um weitere Büroräumlichkeiten errichten zu können. "Damit wurde der Grundstein für mittelfristig zehn bis 15 neue Arbeitsplätze gelegt", erklärt Helmut Kraus, der neben Heinz Aigner Geschäftsführer ist. Während der Bauzeit wurde für ein paar Monate eine Halle angemietet, damit der Betrieb normal weitergehen konnte. Die neue Halle ist seit Ende letzten Jahres fertig. Die neuen Büros sind bereits bezogen. Jetzt stehen letzte Sanierungsarbeiten im Altbestand an.