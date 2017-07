Star Movie Wels eröffnet neue Deluxe-Kinosäle

21.07.2017, 10:25 Uhr

Rund zwei Millionen Euro wurden am Star Movie Standort in Wels investiert. Eröffnung am 29. und 30. Juli beim Nivea Familienfest.

WELS. Seit über drei Jahren ist das Star Movie Wels einer der beliebten Freizeithotspots im Zentralraum. Das Erfolgskonzept von großem Kino mit höchstem Standard und bestem Service in Verbindung mit ansprechender OX-Gastronomie begeisterte bereits über 700.000 Kinofans. Ende Juli werden zwei zusätzliche Kinosäle eröffnet: „Die beiden neuen Kinos verfügen über je 121 Plätze. 86 davon in hochwertigem Leder und Fußhockern zur Beinablage. Mit Dolby Atmos Sound und modernstem Licht-Design bringen wir das neue Star Movie Deluxe-Konzept nach Wels. Rund 90 neue, zusätzliche Parkplätze sorgen auch an besucherstarken Tagen für kurze Wege vom Auto in den Kinosaal. Durch die nun insgesamt acht hochmodernen Kinosäle können wir den Kinofans bei Star Movie Wels ab sofort eine noch größere Programmvielfalt anbieten“, berichtet Star Movie Geschäftsführer Hans-Peter Obermayr.

Buntes Show-Programm am zur Eröffnung

Am Eröffnungswochenende wird bei Star Movie Wels mit Österreichs größter Sommer-Ferien-Tour ,dem Nivea Familienfest, gefeiert. Am Samstag, dem 29. Juli und Sonntag, dem 30. Juli präsentiert ORF Star Robert Steiner ab 10.00 Uhr ein tolles Programm für die ganze Familie mit vielen Gast-Stars auf der großen Showbühne. Das detaillierte Programm für das Eröffnungswochenende bei Star Movie Wels ist online auf www.starmovie.at abrufbar. Der Eintritt zum Nivea-Familienfest ist frei!