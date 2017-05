Starke Impulse am Welser Arbeitsmarkt

03.05.2017, 15:30 Uhr

Mit einem Minus von 7,7 Prozent fällt der Rückgang bei der Arbeitslosigkeit in Wels praktisch doppelt so hoch aus wie im gesamten Bundesland (-3,9 Prozent).

Generation 50+ hat das Nachsehen

WELS. Zum Monatswechsel waren beim AMS Wels im Jahresvergleich um 372 Personen weniger arbeitsuchend gemeldet, in absoluten Zahlen landesweit der stärkste Rückgang. Auch die Zahl der SchulungsteilnehmerInnen ist um 97 (-9,4 Prozent) entgegen dem Landestrend deutlich gesunken. Ende April 4.473 Arbeitsuchende gemeldet, 931 befinden sich in einer Aus- oder Weiterbildung.Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren sowohl Frauen als auch Männer. Besonders profitieren die unter 25-Jährigen (-20,8 Prozent) und Ausländer (-13,1 Prozent). Die Generation 50+, Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen und Langzeitarbeitslose finden wie in den letzten Monaten aber weiter eine ungünstigere Situation vor.„Die Situation der Generation 50+, die öfter gesundheitliche Probleme hat und auch länger arbeitslos ist, ist ein Wermutstropfen in unserer Statistik“, meint Othmar Kraml, Leiter des AMS Wels. Diese Gruppe wollen wir mit attraktiven Einstellförderungen an Betriebe beim Wiedereinstieg unterstützen.