Startschuss zur Welser Herbstmesse mit dem regionalen Genussmarkt

28.04.2018, 13:29 Uhr

In der Halle 19 entsteht ein Genussmarkt und ermöglicht, die Produzenten hinter den hochwertigen Produkten in unseren Regalen kennenzulernen. Das Zentrum der Halle bildet Österreichs längste regionale Genusstafel bei der man heimische Schmankerl und Tropfen kaufen und verkosten kann.„Der Erdapfel ist ein Universalgenie: Ein Thema, das auch bei der Welser Herbstmesse eine große Rolle spielen wird, zum Beispiel bei der Erdäpfelkonditorei des ABZ-Lambach und der Erdäpfelküche“, informiert Messepräsident Hermann Wimmer.Gewürdigt wurde die Rolle der besonderen Knolle in einem gemeinsamen Festakt der Messe Wels und der Stadt Wels, in dem auf der Festwiese am Messegelände eine Erdäpfelpyramide bepflanzt wurde.

Die Schüler des ABZ-Altmünster bauten die eindrucksvolle Pyramide und die Kinder des Kindergartens Herrengasse halfen tatkräftig bei der Bepflanzung. Gepflanzt wurden Sauwalderdäpfel von der Sauwald Erdäpfel E. Paminger KG. Diese werden nach etwa 90 Tage rechtzeitig zur Welser Herbstmesse reif sein und können in den unterschiedlichen Bereichen des Genussmarktes verkostet werden.