Trotec: In Rekordzeit zum Weltmarktführer

29.09.2017, 13:21 Uhr

In rekordverdächtig kurzer Zeit von nur 20 Jahren hat es die Trotec Laser GmbH vom Startup zum Weltmarktführer bei Lasermaschinen zum Schneiden, Markieren und Gravieren geschafft.

MARCHTRENK. Als Teil der Trodat Trotec Group entwickelt, produziert und vermarktet Trotec Lasergeräte zum Beschriften, Schneiden und Gravieren sowie Gravurmaterialien. Mit einer installierten Basis von über 30.000 Systemen betreut Trotec heute Kunden in über 90 Ländern und beschäftigt mehr als 550 Mitarbeiter weltweit: Tendenz (stark) steigend. Trotec entstand 1997 aus einem Forschungszweig von Trodat – dem größten Stempelhersteller weltweit - und ist heute ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Lasertechnologie. Im Jahr 2015 erreichte der Laserhersteller erstmals einen Umsatz von über 100 Millionen Euro. Jahre zuvor wurde als fast visionäre Zielsetzung die Durchbrechung dieser Umsatzschallmauer für 2015 formuliert und punktgenau erreicht: exakt 100,8 Millionen Euro Umsatz waren es letztendlich. 2016, im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr erzielte Trotec ein Umsatzplus von 9,1 Prozent mit einem Umsatz von knapp 110 Millionen Euro.

200 Millionen Euro für 2020 anvisiert

Feierlichkeiten zum 20-jährigen Trotec Firmenjubiläum

Die hohe Wachstumsrate spiegelt sich auch im Jahr 2017 mit einem aktuellen Umsatzplus von rund 20 Prozent wider. Mit dem heurigen Wachstum und laufenden Investitionen in die Zukunft setzt Trotec einen wesentlichen Grundstein für das angepeilte Umsatzziel in 2020. Dazu Andreas Penz, Sprecher der Geschäftsführung Trotec: "Dieses Wachstum scheint auf den ersten Blick unglaublich hoch, aber der Laserbereich ist ein äußerst dynamischer und Laseranwendungen findet man heute in allen wichtigen Lebensbereichen: wie in der Medizintechnik . Oder im Forschungsbereich sind Laseranwendungen einfach nicht mehr wegzudenken. Auch in Industrie und Gewerbe spielt Trotec Lasertechnik eine wichtige Rolle."Andreas Penz ließ anlässlich der 20-jährigen Jubiläumsfeier im Sommer 2017 die vergangenen 20 Jahre mit Meilensteinen der Entwicklung Revue passieren, mit teils persönlichen Einblicken und Erlebnissen ergänzt. Mit Stolz dankte er dem Trotec Team für den unermüdlichen Einsatz und dem so besonderen Team Spirit bei Trotec, der die Basis dieser Erfolgsstory repräsentiert: In Rekordzeit vom einstigen Startup zum heutigen Weltmarktführer bei Lasermaschinen.