Zehn-Jahr-Jubiläum für regionalen Nahversorger - Mehr als ein Geschäft

15.09.2018, 14:23 Uhr

Eberstalzell. Am 15. September lädt Ingeborg Fürhapper zum zehnjährigen Jubiläum in ihr „s‘ Gschäft ums Eck“ ein. In dessen Produktpalette befinden sich viele regionale Spezialitäten wie etwa Milch und Joghurt von Niedermair-Auer (Lambach), Erdäpfel von Trommelschläger (Bad Wimsbach-Neydharting) oder Nudeln von Mayr (Steinerkirchen).

„Der Anspruch von dem ‚s’Gschäft ums Eck‘ gefällt mir. Seit zehn Jahren bewährt sich das regionale Angebot. Das zeigt, dass sich Engagement für Wertschöpfung in der Region bezahlt macht“, freut sich NR Klaus Lindinger. Mit einem Blumenstrauß dankt bzw. gratuliert der Abgeordnete Frau Fürhapper zum Geschäftsjubiläum.

Der „Nah&Frisch-Markt“ beschäftigt zwölf Frauen. Neben dem üblichen Nahversorger-Angebot mit regionalem Schwerpunkt gibt es auch Trafik-Waren und eine Lotto-Toto-Annahmestelle. Darüber hinaus bereitet das Team täglich Mittagsmenüs zu. Ebenso dem Catering haben sich die Damen verschrieben.„Viele Gemeinden, Orte können auf so einen umfassenden Nahversorger nicht mehr zurückgreifen. Doch alle würden sich einen wünschen. Darum ist es so wichtig, dass die Konsumenten im Ort, in der Region einkaufen!“, appelliert Klaus Lindinger. Regionale Wertschöpfung sichert nicht nur Arbeitsplätze vor Ort sondern unterstützt wie beim „S’Gschäft ums Eck“ auch den persönlichen Bezug zum Kunden.