„Frühstücken und helfen“ hieß es im August beim Bäcker Ruetz. Von jedem verkauften Ruetz-Frühstück gingen 50 Cent an die Behindertenarbeit von RollOn Austria. Unterstützt wurde die Charity-Aktion, die zu einem vollen Erfolg wurde, von Julia Moretti und Marco Unterlechner. Insgesamt konnten stolze 20.000 Euro gesammelt und von Christian Ruetz übergeben werden!

RollOn Austria ist die größte Lobbygruppe für Menschen mit Behinderungen in Österreich. Bereits mehr als 30 Jahre schenkt der Verein Menschen mit Behinderungen ein Gesicht, hilft bei Arbeitsplatzvermittlungen, Hilfsmittelbeschaffungen oder auch Familienentlastungen. Gerade in Zeiten von Corona ist es eine enorme Herausforderung behinderte Menschen in den Fokus der Gesellschaft zu stellen und sie mit ihren Anliegen nicht zu vergessen. “Wir haben uns in den letzten Jahren so vieles schwer erkämpft. Dies alles und noch viel mehr müssen wir uns jetzt versuchen zu erhalten”, erklärt Marianne Hengl, Obfrau von RollOn Austria.

DANKE

Dank der vielen Frühstücksliebhaber konnte insgesamt ein Spendenbetrag von 20.000 Euro erzielt werden. Der Bäcker Ruetz bedankt sich bei seinen Kunden, dass so viele von ihnen dem Aufruf zu einem genussvollen Frühstück gefolgt sind und damit Teil der guten Sache wurden. „Offenheit und Toleranz gegenüber behinderten Menschen liegt uns sehr am Herzen. Es freut uns, einen Teil unseres Erfolges an RollOn Austria weiterzugeben und damit die wertvolle, nachhaltige Arbeit des Vereins zu unterstützen“, erklärte Bäckermeister Christian Ruetz bei der Spendenübergabe.

Großes Geschenk

RollOn-Obfrau Marianne Hengl zeigte sich begeistert: Diese wunderbare Benefiz-Aktion des Bäcker Ruetz ist ein großes Geschenk für RollOn Austria . Wir sind Christian Ruetz und seinem Team in großer Dankbarkeit verbunden."

Für die Chartiy-Aktion konnten Julia Moretti und Marco Unterlechner auch zwei besondere Unterstützer gewonnen werden. “Als mich Marianne gefragt hat, habe ich sofort ja gesagt, da es mir eine Herzensangelegenheit ist, die nachhaltige Arbeit von RollOn Austria zu unterstützen”, so Julia Moretti.

Weitere Berichte: www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge