Es handelt sich um ein Erfolgsprojekt, dass mittlerweile seit drei Jahrzehnten in der Marktgemeinde Völs großartig funktioniert. Die "Schulwegpolizei" leistet pro Jahr rund 700 Einsätze im Dienst der Sicherheit am Schulweg!

Peter Erler koordiniert seit dem Jahr 2009 die Einsätze der Gruppe, die in Völs nicht mehr wegzudenken ist. "Derzeit sind wir 58 Personen. Jeden Herbst ergeben sich durch berufliche Veränderungen sowie Aus- und Einschulungen Änderungen im Personalstand bei der Schulwegpolizei. Das Anwerben erfolgt bei den Elternabenden am Beginn des Schuljahres in den ersten Volksschulklassen."

Keine Nachwuchssorgen

Der Koordinator kann hinsichtlich der weiteren Arbeit mit erfreulichen Nachrichten aufwarten: "Wir hatten in den vergangenen Jahren keinerlei ‚Nachwuchsprobleme'. Seit der Einführung des Pedibus im Herbst 2009 ist es sogar einfacher geworden, vor allem Eltern für diesen Dienst zu gewinnen. Aber auch Großeltern und andere Freiwillige sind mit Begeisterung dabei. Seit der Gründung der Schulwegpolizei waren 216 Personen im Einsatz. Pro Jahr decken wir ca. 700 Dienste ab."

Dienstzeiten

Wer auf der Straße für die Sicherheit der Kinder sorgen soll, muss natürlich auch einiges wissen, erklärt Peter Erler: "Bei den Schulungsterminen erkläre ich die Dienstzeiten sowie das richtig Verhalten und überreiche die Uniform. Es folgt eine praktische Ausbildung am Zebrastreifen, die dankenswerter Weise durch die Polizeiinspektion Kematen unterstützt wird. Bei den ersten beiden Diensten werden die neuen SchulwegpolizistInnen in ihrem Dienst von erfahrenen Kräften begleitet. Nach der Einschulung erhält jedes Mitglied einen Ausweis der Gemeinde oder der Bezirkshauptmannschaft. Damit sind die SchulwegpolizistInnen auch versichert."

Die Einsätze richten sich grundsätzlich nach den Unterrichtszeiten. Die Dienstzeiten am Schutzweg bei der Volksschule sind in der Früh von 7.25 bis 7.50, mittags beim Schulschluss um 11.35 Uhr und um 12.30, jeweils eine Viertelstunde.

Auch die Einschulung für den Pedibus erfolgt im selben Umfang. Es gibt insgesamt sieben verschiedene Routen. Die „Zustiegsstellen“ sind mit entsprechenden Schildern markiert. Die Kinder werden in den ersten fünf Unterrichtswochen zur Schule begleitet. Jedes Kind bekommt einen Ausweis und bei jedem Mitgehen ein Pickerl darauf. Mit zehn Pickerl ist der Ausweis voll und dann gibt es ein kleines Geschenk des Direktors.

Große Akzeptanz

... ortet der Koordinator bei den Autofahrern. "Wir sperren beim Schutzweg den Verkehr, bis das letzte Kind mit der Ferse von der Straße weg ist. Die Akzeptanz und das Verständnis der AutofahrerInnen sind sehr groß. Allein durch unsere Anwesenheit wird die Situation auf der Bahnhofstraße wesentlich entschärft. Vereinzelt gibt es schon Probleme, vor allem infolge des nicht erlaubten Zufahrens von Eltern in den Schulhof. Zum Glück mussten wir dort bisher keinerlei Unfälle verzeichnen.

Großer Druck

Erleichtert wird die Arbeit von Peter Erler durch EDV-Unterstützung. "Ich habe mir dafür ein Programm geschrieben. Wegen des immer stärker steigenden beruflichen Druckes auf alle Schulwegpolizisten ist es für mich besonders herausfordernd, alle Wünsche für die Diensteinteilung unter einen Hut zu bringen. Die Zusammenarbeit mit der Schule und Direktor Burkhard Mauler als erstem Ansprechpartner, mit der Gemeinde, der Polizei und dem Klimabündnis Tirol funktioniert sehr gut. Wir werden bestens unterstützt und unsere Arbeit wird geschätzt."

