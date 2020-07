In der jüngsten Sitzung des Völser Gemeinderates stellte die SPÖ-Fraktion einen Antrag auf Ausweitung der Sommerferienbetreuung ab dem Sommer 2021 durch die Marktgemeinde Völs für alle Völser Pflichtschulkinder. Somit also auch für Kinder, welche die Mittelschule Völs und die Unterstufe der Gymnasien besuchen.

Derzeit wird die Sommerferienbetreuung in Völs nur für Kindergartenkinder und Volksschüler angeboten. Wenn es nach den Plänen der SPÖ geht, soll dieses Angebot erweitert werden, sagt

GRin Nicole Mair-Enzi, SPÖ-Vertreterin im Familienausschuss: „Eltern von Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren stehen in Völs vor der Situation, dass die Ferienbetreuung nach der Volksschule endet und für sie somit kein passendes Angebot der Betreuung ihrer Kinder zur Verfügung steht. Private Angebote sind sehr teuer und nur in einem kleinen Ausmaß leistbar."

Herausforderungen

Neun Wochen Sommerferien stellen aber auch Eltern von Kindern dieser Altersgruppe vor große Herausforderungen, welche auch in Zeiten von COVID 19 nicht weniger werden. Gespräche mit vielen betroffenen Eltern, steigende Kinderzahlen in der angesprochenen Altersgruppe sowie ein Blick in umliegende Gemeinden zeige, dass ein entsprechender Bedarf gegeben ist, glaubt Nicole Mair-Enzi: "Eine Betreuung von allen Völser Kindern im Pflichtschulalter in den Sommerferien muss durch die Marktgemeinde angeboten und gewährleistet werden."

