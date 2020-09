Vor kurzem gab es für die Musikkapelle Gries im Sellrain einen freudigen Anlass: Sieben Nachwuchsmusikanten wurde eine Auszeichnung überreicht.

Einen würdigen Rahmen dafür bot das Pfarrfest in Gries im Sellrain, bei dem die Musikkapelle mit einem Konzert begeisterte. Überreicht wurden die Junior-Leistungsabzeichen an die Klarinettisten Gabriel Entner, Theresa Kapferer und Amanda Ndubuizu, an die Trompeter Luis Bogovic und Paul Jordan sowie an die Flötistin Theresa Marx. Das Leistungsabzeichen in Bronze durfte die Hornistin Anna Kofler entgegennehmen. U. a. gratulierte auch Bürgermeister Martin Haselwanter.

Obmann Dietmar Entner zeigte sich stolz: Die Musikkapelle Gries im Sellrain möchte auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich zu Euren ausgezeichneten Leistungen gratulieren und wünscht weiterhin viel Spaß beim Musizieren!

