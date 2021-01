Leider musste auch in Kematen ein großer Aufmarsch zu Ehren eines verdienten Gemeindebürgers entfallen. Zum 60. Geburtstag von Bürgermeister Rudolf "Rudl" Häusler gab es aber ein ganz besonderes Präsent!

Seit dem Jahr 2010 lenkt er als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde Kematen. Besonderer Weitblick für die positive Entwicklung des Dorfes wird ihm allgemein bescheinigt. In einer Aussendung der Gemeinde Kematen wird sein Wirken wie folgt beschrieben: "Sein großes Herz gilt den sozial Bedürftigen, den Familien, den Kindern und unseren Senioren. Sein Engagement ist in der Region und besonders in Kematen deutlich sichtbar und spürbar, durch viele bereits umgesetzte, im Bau sowie in der Planung befindliche Projekte wie z.B. die neue Turnhalle, das Einsatzzentrum, das ankematen, verschiedene Wohnbauprojekte, der Sportplatz mit dem großen Spielplatz, die Kinderbetreuungseinrichtungen mit dem Haus der Kinder, dem Gewerbegebiet und, und, und ...!"

Ehrenring für den Ortschef

Die Verleihung des Ehrenringes für dieses jahrzehntelange herausragende Wirken sowie die Gratulationen zum 60. Geburtstag waren naturgemäß als großes Fest geplant. Coronabedingt fand die Übergabe und Gratulation dann im kleinsten Kreise unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen, im Freien statt. Vizebürgermeister Klaus Gritsch überreichte Ehrenring und Ehrenurkunde und bestätigte: "Unseren sichtlich überraschten und gerührten Bürgermeister hat es dennoch sehr gefreut!

Wie immer bei solchen Anlässen sein an dieser Stelle auch ein persönliches Wort erlaubt: Alles Gute, Rudl – beste Gesundheit, viel Kraft für die kommenden Aufgaben und auch genügend freie Zeit für alles, was Spaß macht!