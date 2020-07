Der Bereich rund um das Krankenhaus Natters mit den Wegen zum Nattererboden bzw. in Richtung Aichhof ist bei Wanderern überaus beliebt. Die „Anreise“ erfolgt nicht selten mit dem Auto. Daraus ergeben sich Situationen, die an nicht mehr tragbar ist. Eine Parkraumbewirtschaftung wird demnächst in diesem Bereich eingerichtet.

Die Tafeln sind bereits montiert und auch die technischen Voraussetzungen für die Installation eines Ticketautomaten wurden bereits geschaffen. Josef Mayr, Obmann der Agrargemeinschaft Natters, bestätigt und begründet die Maßnahmen: „Die Verkehrssituation war in diesem Bereich schon immer sehr angespannt. In der Corona-Phase ist das Aufkommen an Fahrzeugen förmlich explodiert. Die Autos stehen nicht mehr nur im Bereich der Alpinschule, sondern zwischen den Bäumen und in den Wiesen. Das ist für die Grundbesitzer nicht mehr akzeptabel. Außerdem finden auch viele landwirtschaftliche Transporte statt, die nur mehr erschwert möglich sind. Teilweise bringen sich die Menschen selbst in Gefahr. So kann es nicht mehr weitergehen!“

Abstimmung mit Gemeinde

Die Gemeindeführung sei bereits mit dem Wunsch an die Grundbesitzer herangetreten, notwendige Maßnahmen zu treffen, bestätigt der Natterer Bürgermeister Karl-Heinz Prinz: „„Das Abstellen der Fahrzeuge war bisher immer gratis. Leider häufen sich die Situationen, in denen der riesige Andrang nicht nur ein Sicherheitsrisiko darstellt, sondern auch Schäden verursacht. Dieser Schritt war daher unerlässlich, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen!“

Dokument der Unvernunft: Einfahrt versperrt – und einer parkt sogar zwischen den für den Transport bestimmten Holzstapeln!

Ausgewiesene Flächen

In Bälde wird das Parken im Bereich unterhalb des Krankenhauses sowohl in Richtung Nattererboden als auch zum Aichhof nur mehr auf ausgewiesenen Flächen möglich sein. Eine große Infotafel wurde bei der Einfahrt Nattererboden bereits installiert und auch die Verkehrsschilder stehen bereits, sind allerdings noch abgedeckt. Die Tarife stehen fest: Drei Stunden kosten 3 Euro, sechs Stunden werden für 5 Euro angeboten und „Langzeitparker“ zahlen für 24 Stunden 7 Euro. Zwei Ticketautomaten werden zur Verfügung stehen. „Die Parkraumbewirtschaftung wird wirksam, sobald die Ticketautomanten aufgestellt wurden. Das soll in nächster Zeit passieren!

Keine Bauern-Abzocke

Eines ist Agrarobmann Josef Mayr besonders wichtig: „Auch wenn die Gefahr besteht, dass es vielleicht so interpretiert wird. Hier handelt es sich nicht um eine Bauern-Abzocke. Die Erträge der Parkraumbewirtschaftung gehen zur Gänze auf das Substanzkonto der Gemeinde. Die Grundbesitzer sehen dadurch kein Geld. Es ist ihnen aber nicht länger zuzumuten, dass jene, die hier wandern wollen, ihre Autos auf Grundstücken anderer Leute parken und dabei nicht selten noch dazu rücksichtslos vorgehen.“

Beschädigter Sackerlautomat

„Entwarnung“ kann der Bürgermeister hinsichtlich eines nicht mehr präsenten Hundesackerlständers geben, der einer Kollission mit einem Fahrzeug zum Opfer gefallen ist. „Der Verursacher hat sich aber gemeldet und es wird dort in Kürze ein neuer Ständer stehen.“ In diesem Zusammenhang darf allerdings auch ein der Redaktion übermitteltes Foto erwähnt werden – das „Gassisackerl“ wurde auf einer der erwähnten, derzeit noch abgedeckten Verkehrsschilder „entsorgt“ …

