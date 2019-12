Die Junge Volkspartei Tirol bedankte sich auch heuer wieder bei den Blaulicht- und Hilfsorganisationen für den geleisteten Dienst am Heiligen Abend.

Schon traditionell besuchte die Junge Volkspartei Innsbruck-Land am 24. Dezember die diensthabenden Einsatz- und Pflegekräfte, insbesondere die Blaulichtorganisationen, um den Dienst am Heiligen Abend mit einem kleinen Weihnachtspräsent anzuerkennen.

„Unsere Sicherheitskräfte und Rettungsorganisationen leisten das ganze Jahr über einen wertvollen Beitrag für unser Land. Zu Weihnachten wollten wir uns deshalb dafür bedanken“, so JVP Landesobfrau und Landtagsabgeordnete Sophia Kircher. JVP Bezirksobmann Johannes Tilg: „Am Heiligen Abend gilt unsere besondere Anerkennung aber auch den Grundwehr- und Zivildienern sowie allen Ehrenamtlichen im Einsatz. Mit einer kleinen Aufmerksamkeit wollten wir auch unsere Wertschätzung für ihre Bereitschaft zum Ausdruck bringen.“

Weitere Berichte: www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge