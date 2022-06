Auf der ganzen Welt wird das Konzept der „Essbaren Gemeinden und Städte“ seit vielen Jahren umgesetzt.

"Mittlerweile wird das Konzept auch bei uns weitergedacht und ermöglicht eine vielseitige Umsetzung: Gemeinschaftsgärten, Hochbeete in Kindergärten und Schulen oder öffentliche Grünflächen, die mit essbaren Pflanzen bestückt werden – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt," weiß KEM-Managerin Deniz Scheerer.

Voneinander lernen

Immer mehr Gemeinden lassen öffentlichen Grünräumen neue Funktionen zukommen und motivieren die Bürgerinnen und Bürger, sich für die Lebensräume in der eigenen Gemeinde einzusetzen. Beim gemeinsamen Garteln lernt man nebenbei noch viel über die Biodiversität, Aussaat und den nachhaltigen Gemüseanbau.

Auch Initiativen wie „Natur im Garten“, Wildbienenunterkünfte für summende und brummende Insekten sowie das Pflanzen einer Wildblumenwiese gewinnen zunehmend an Beliebtheit. Denn im eigenen Garten kann viel zum Erhalt der Biodiversität und dem Klimaschutz beigetragen werden. Für hochwertige Informationen gibt es eine Vielzahl an Anlaufstellen, an die man sich wenden kann.

Standorte Mutters und Birgitz

In der diesjährigen Saison 2022 stehen zwei Standorte, je einer in Mutters und in Birgitz, für BewirtschafterInnen zur Auswahl. Beide Standorte sind öffentlich gut zu erreichen. Für Anreisende mit dem Fahrrad bzw. Auto sind genügend Stellplätze direkt am Feld vorhanden.

Benedikt Fritz: "Eine Grundvoraussetzung ist, dass die Bewirtschaftung möglichst naturnah erfolgt. Dabei müssen sich die GärnterInnen beim Einsatz von Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln usw. an die Vorgaben der EU-Bio-Verordnung halten. Auf einen Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln sowie mineralischen Stickstoff-Düngern muss demnach verzichtet werden. Bei Fragen hinsichtlich der Auswahl der Betriebsmittel stehen wir natürlich zur Verfügung."

Auch die Gemeinde Mutters bemüht sich als "Natur im Garten"-Gemeinde (Infos dazu gibt es beim Energiefest am 1. Juli in Axams) um eine nachhaltige Bewirtschaftung ihrer Grünflächen.

Essbare Landschaften

Bei dem Begriff „essbar“ denken die meisten erstmal an Naschereien für uns Menschen, wie beispielsweise Beeren, Kräuter und Gemüse. Doch auch der Gedanke, dass essbare Landschaften auch für Insekten und andere Tiere Futter zur Verfügung stellen, sollte bei diesem Begriff mitgedacht werden. Wenn die Diversität in einer Landschaft gegeben ist, dauert es häufig nicht mehr lange, bis sich Insekten, Vögel, Wildbienen und Igel dorthin verirren.

Großes Potential in der KEM



Im westlichen Mittelgebirge gibt es bereits Gemeinschaftsgärten und Selbsterntefelder, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Doch das Angebot soll in Zukunft ausgebaut werden, denn vom gemeinsamen Garteln können alle profitieren, ist sich KEM-Managerin Deniz Scheerer sicher. Sie bieten die Möglichkeit, sich auszutauschen, Zeit in der Natur zu verbringen, die Vielfalt der Pflanzen kennen zu lernen und natürlich das eigene Obst und Gemüse zu ernten.

Derzeit ist die Klima- und Energiemodellregion Westliches Mittelgebirge auf der Suche nach geeigneten Flächen, um Gemeinschaftsgärten umzusetzen. „Der Austausch zwischen verschiedenen Kulturen und Generationen ist besonders spannend“ so Scheerer. "In Gemeinschaftsgärten wird eingeladen, sich einzubringen und voneinander zu lernen."

Weitere Information zum Thema: https://www.kem-mittelgebirge.at

