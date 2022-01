Der Blasiustag in Völs 2022

Der 3. Februar – der Blasiustag – wird in Völs traditionell begangen. Leider gibt es auch heuer wieder einige Einschränkungen.

Entstehung des Blasius-Messen-Bundes

„Die Völser „Christoph Mayr, Josef Frantz Fuchs, Peter Rangger, Norbert Rangger, Urban Braunegger Mesner zu St. Blasing, samt der ganzen Nachbarschaft zu Völs“, sprachen beim Abt Martin Stickler vom Stift Wilten vor, um diesen Bund zu errichten. Der Abt bewilligte am 22. April 1734 die Errichtung des Sankt Blasi-Liebesbundes.

Die Wallfahrer drückten darin ihr großes Vertrauen in die kräftige Fürbitte und Hilfe des Heiligen Bischof Blasius aus. Bei allen „Halsübeln“ und bei allen Gefahren, die dem Vieh drohen konnten, bat man ihn um seine Hilfe. Hunderte von Votiven geben Zeugnis davon. Die Beter kamen aus der Umgebung, vom Oberland und Unterland, jenseits des Brenners und aus dem Schwaben- und Bayernland. Nicht nur „gemeine Leute“ traten diesem Liebesbund bei, sondern auch hochgestellte Persönlichkeiten, wie Margareth und Karl Ludwig, die ein Messkleid spendeten.“ Der Blasi-Liebesbund war der Ursprung des Blasius-Messen-Bundes.

40 Jahre im Blasius-Dienst

Die Völser Blasius-Messen-Bund-Verantwortliche Waltraud Bednarz ist seit 12.1.1982 im Dienst des Hl. Blasius. Diese 40 Jahre sind wie im Flug vergangen. Die erste Zeit hat sie alle Adressen per Hand geschrieben, bis ihr dann Erich Schwarzenberger sen. das Knowhow der Adressiermaschine zur Verfügung gestellt hat. Briefkuverts mit den Adressen konnten bedruckt werden. Seit der Blasiusaussendung 2001 kann Waltraud Bednarz diese per Seriendruck von der Pfarrkanzlei aus verschicken und alle Informationen per Computer bearbeiten. Dies war eine große Erleichterung, denn vorher hatte sie über Wochen den gesamten Schriftverkehr in ihrem privaten Wohnzimmer bearbeitet. In diesen 40 Jahren sind schon viele Mitglieder und Mandatarinnen in die Ewigkeit heimgekehrt, an die im Gebet gedacht wird.

Blasiustag in Völs 2022

Auch der heurige Blasiustag ist von Einschränkungen betroffen. Bei den Gottesdiensten ist eine FFP2-Maske zu tragen und einen Meter Abstand zu halten. Die Gottesdienste werden am 3. Februar in der Pfarrkirche gefeiert und im Internet übertragen (www.pfarre-voels.at).

Festmessen: 8.30 und 10.00 Uhr

Festandacht: 14.30 Uhr

Festprediger: Christoph Pernter OPraem

Musikalische Gestaltung: Kirchenchor

Der Blasiussegen kann nach allen Gottesdiensten empfangen werden. Nach den Gottesdiensten werden gesegnete Blasiusbrezen und -kerzen sowie Andachtsbilder angeboten.

Brezen können auch am 3. Feber bei den Metzgereien Ganner und Singer und von 6.45 Uhr bis 10:30 Uhr im Kaffee Alt Völs vom Bäcker Bucher erworben werden.

: Nach dem Blasiussegen beginnt um 15:15 Uhr der Fasching. Mit den Glocken der Blasiuskirche wird er eingeläutet. Heuer werden die Veranstaltungen nicht öffentlich sein, sondern digital übertragen.

Sonntag, 6.2.: Impulswanderung zum Hl. Blasius

Hefte werden in der Pfarrkirche, Blasiuskirche oder auf der Homepage aufgelegt

von 14:00 bis 15:30 Uhr kann der Blasiussegen in der Blasiuskirche empfangen werden.

