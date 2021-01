Dass Ansichtskarten oftmals lange Wege zurücklegen, ist nichts Neues. Wenn solche "historischen Stücke" allerdings nach über 100 Jahren in einem Land, von dem aus sie in der damaligen Zeit den langen Weg nach Amerika angetreten haben, wieder auftauchen, ist dies durchaus bemerkenswert – auch wenn nur vermutet werden kann, dass die Karte wirklich an an ihrem Bestimmungsort eingetroffen ist!

Der Hauptort dieser Geschichte liegt im Stubaital. Im Gemeindegebiet von Schönberg befindet sich an der Brennerbundesstraße das "Gasthaus zur alten Post". Jahrzehntelang unter diesem Namen präsent und beliebt, steht es heute als Gastlokal unter neuer Führung. Dort wurde im Jahr 1910 (laut Poststempel) eine Ansichtskarte geschrieben, die nach Vermont/USA geschickt wurde. Dass dieses Stück in einem Antiquitätengeschäft in Lienz in Osttirol entdeckt wurde, war ein purer Zufall, der dem Berichterstatter, der lange in Schönberg gewohnt hat und der selbst Stammgast in der "Alten Post" war, widerfahren ist.

Schönberg near Innsbruck



Auf der Vorderseite ist die Abbildung des Gasthofs vor unberührter Hindergrundlandschaft zu sehen. Der Text "Gasthaus zur alten Post in Schönberg an der Brennerstraße" wurde von der Absenderin mit dem handschriftichen Zusatz "near Innsbruck" ergänzt. Empfängerin war Mrs. Dorothy Montagne in Vermont/USA, für die folgende, nach wie vor leserliche Nachricht bestimmt war: "Dear Dorothy. Can you find The Tyrol in your geography? That is where Mr. Barrett and I are, going from Innsbruck to Bozen. We stayed a few days in the House. Katharine Elis Barrett (Zitat Ende).

Ob diese Botschaft von Katharine Elis Barrett die Empfängerin Dorothy Montagne in Vermont/USA erreicht hat, ist nicht bekannt.

10-Heller-Marke

Auch die Briefmarke der "Kaiserlich Königlich Österreichische Post" im Wert von 10 Heller ist bestens erhalten. Genau dieses "Postwertzeichne" ist auch samt Erklärung im Internet-Lexikon Wikipedia zu finden (siehe auch Bildauszug). Aufgegeben wurde die Karte laut Stempel im Jahr 1910 in Steinach in Tirol. Über die weiteren Wege dieses Stücks ist nichts bekannt, allerdings ist auf der Rückseite ein in blauer Tinte geschriebener Schriftzug "Austria?" zu sehen. Dieser könnte eventuell darauf hindeuten, dass die Karte zumindest außerhalb der Landesgrenzen unterwegs war. Ob sei es in der damaligen Zeit jemals nach Amerika geschafft oder ob sie vielleicht gar keine weite Reise hinter sich hat und sich Dorothy Montangne in Vermont nie über diese Aufmerksamkeit freuen konnte, wird wohl ein ungelüftetes Geheimnis bleiben .

