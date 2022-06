Die kreativsten Fantasierad-Zeichnungen aus dem westlichen Teil des Bezirkes Innsbruck Land kommen von Kindern der Volksschulen Kematen und Grinzens.

„Zeichne dein Fantasierad!“ heißt es jährlich beim Crazy Bike Malwettbewerb von Klimabündnis und Land Tirol. Fast 2.000 Zeichnungen von Tiroler Volkschülerinnen und Volkschülern aus 92 Schulen wurden dieses Jahr eingereicht – so viele wie noch nie. Ziel des Wettbewerbes ist es, die Begeisterung der Kinder für das Fahrrad zu fördern – sie können mit dem Rad ihren Mobilitätsbereich vergrößern, sich gesund bewegen und gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten.

Applaus für das „Zoo-Bike“

Vor kurzem fand die Preisverleihung für die kreativsten Zeichnungen aus dem westlichen Teil des Bezirkes Innsbruck Land statt. Drei Kinder konnten die Jury mit ihrer Kreativität besonders überzeugen: Emma Haller (VS Kematen) holte mit ihrem "Zoo-Bike” ersten Platz im Bezirk und erhielt dafür einen Gutschein von einem Sportgeschäft. Der zweite und der dritte Platz gingen an Linda Siroky (VS Grinzens) mit ihrem “Früchte-Bike” und Lukas Staudinger (VS Kematen) mit seinem “Wasserhai-Bike”.

Das Rad zum Star machen

Klimabündnis-Obfrau LHStv. Ingrid Felipe schätzt den Crazy Bike Malwettbewerb als langjähriges Erfolgsprojekt: „Crazy Bike schafft es, das Thema Radfahren und umweltfreundliche Mobilität auf spielerische Art und Weise unseren jüngsten aktiven Verkehrsteilnehmern zu vermitteln. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, tut was für die eigene Gesundheit, steht weniger im Stau und schont damit zugleich Umwelt und Klima. Es ist daher wichtig, schon die jüngsten in unserer Gesellschaft von den vielfältigen Vorteilen des Radverkehrs zu überzeugen.“

Das Klimabündnis Tirol koordiniert den Malwettbewerb heuer bereits zum 14. Mal für Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse Volksschule. „Mit Projekten wie dem Crazy Bike Wettbewerb und anderen Schulworkshops weckt und fördert das Klimabündnis die Neugier der Kinder für Fahrrad, Bus und Bahn. Damit die kleinen Klimaschützer:innen selbst mobil und nicht auf das Eltern-Taxi angewiesen sind“, so der Klimabündnis-Geschäftsführer Andrä Stigger.

