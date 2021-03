Pflanzen zum Wohlfühlen? Jawohl - das gibt es! Wer sollte besser darüber Bescheid wissen als Bio-Meistergärtner Erwin Seidemann, der in seinem Blumenpark zwischen Völs und Kematen vor allem auf die Grünlilie verweist.

"Die Schwungvolle" – so wird die Grünlilie, die zur Pflanzenart Chlorophytum gehört, genannt. "Luftbefeuchtung: sehr gut; Sauerstoffspender: sehr gut; Luftreinigung: hoch!" So lautet die etwas nüchterne fachliche Beschreibung, die Erwin Seidemann schwungvoll erweitert: "Die Grünlilie sorgt für Heiterkeit und gute Laune. Sie reinigt das energetische Umfeld des Menschen, wirkt als Vermittler und kann festgefahrende Situationen in Bewegung bringen."

Gut für's Büro

Die idealen Standorte für eine Grünlilie sind neben Wohnräumen auch Büro- und Besprechungsräumlichkeiten. Klare Schlussfolgerung daher: Wenn im Bertrieb bei der Konferenz mal gar nix weitergeht – ab in den Blumenpark und schnell Grünlilien besorgen!

Mehr Infos zum Thema "Pflanzen zum Wohlfühlen gibt es im Blumenpark Seidemann.

