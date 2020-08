Über unerfreuliche Entwicklungen im Senderstal wurde berichtet. Jetzt ist es an der Zeit, die schönen Seiten auch einmal zu beleuchten. Das „Rainers Kaserl“ ist eine der schönsten Bergmähder. Sabine Kapferer hat uns beschrieben, warum die „Bergmähder“ für die Bauern etwas ganz Besonderes darstellen – wir bringen ihren lesenswerten Bericht im Original und ohne „Zwischenrufe“!

Mitte Juli: Der Wetterbericht sagt Schönwetter ohne Regen für mindestens drei Tage voraus. Richtiges Senderswetter. Jetzt heißt es schnell sein. Die Männer richten das Werkzeug (Sensen, Gabeln, Rechen) und die Maschinen (Mähmaschine, Kreisler, Ladewagen und Traktor) für das Mähen vom Kaserl her. Noch sorgfältiger als sonst wird alles geschmiert und kontrolliert. Inzwischen sorgen die Frauen für das leibliche Wohl und packen so manches Schmankerl ein, welches es bei „normaler Heuarbeit“ im Tal nicht gibt. Nur zum Trinken braucht es nichts, weil man sich schon auf das gute, kalte Bergwasser freut und es keinen besseren Durstlöscher gibt.

… wie in einer anderen Welt

Nun geht es entlang des Sendersbaches taleinwärts. Das Senderstal, als Juwel bezeichnet, einen Katzensprung von Grinzens entfernt und doch wie in einer anderen Welt. War es früher ein langer beschwerlicher Fußmarsch bis zu den Kaserlen, kann man in der heutigen motorisierten Zeit die Almwiesen mit Traktor und Auto in ca. einer halben Stunde erreichen. Das Rainers Kaserl, nach der zweiten Kapelle auf der linken Seite Tal einwärts, ist wohl eine der schönsten Bergmähder im Senderstal. Die Almwiese liegt etwa auf 1.400 m und die Fläche beträgt ca. 1 Hektar. Eingezäunt mit vermoosten Steinmauern und Holzzaun, wird das Feld nicht nur gemäht, sondern auch als Weide genutzt. Die steilen, unebenen und nassen Flächen werden händisch mit der Sense gemäht.

Sensenmähen

… ist eine hohe Kunst, die immer mehr in Vergessenheit gerät. Der frühe Morgen ist die richtige Zeit dafür. Wenn das Gras noch feucht ist, gilt es, dies auszunützen, denn dann gleitet die Sense am besten durch die Wiese. Die Griffe beim Sensenworb sind verstellbar und können so an die Körpergröße des Mähers angepasst werden. Auf dem Worb kann das Sensenblatt montiert werden. Der Sensenstahl wird entlang der Schneide durch Hämmern zu einer dünnen, scharfen Schneide ausgetrieben. So wird der Stahl gehärtet und verlängert die Lebenszeit der scharfen Schneide. Das Dengeln ist ein Schärfungsverfahren, das es nur bei Sensen und Sicheln gibt.

Wetzstein im Kumpf

Die richtige Schärfe erhält das Sensenblatt aber erst, wenn die Schneide nach dem Dengeln mit einem Wetzstein abgezogen wird. Der Wetzstein wird mit einem mit Wasser gefüllten Kumpf mitgetragen. Während die „Rora“ (steile Hänge) mit den Sensen gemäht werden, mäht man die restliche Wiese mit dem Motormäher. Natürlich zeitlich viel schneller, aber wegen der Unebenheiten des Bergmahds nicht weniger anstrengend. Nach dem Mähen wendet, worbet bzw. kreiselt man das Gras. Nun gibt´s für Mensch und Maschinen eine Rast.

Auch mit modernen Maschinen ist das Mähen im Kaserl harte Arbeit.

Foto: privat

hochgeladen von Manfred Hassl

Sonnenarbeit

Die Sonne muss nun arbeiten. Je stärker die Sonneneinstrahlung, die Wärme und der Wind, um so schneller kann das getrocknete Berggras nach mehrmaligem Wenden zu Roaden (Reihen) zusammengerechnet werden. Mittels Ladewagen fährt man das Heu nach Grinzens in den Hoftennen. Früher wurde das Heu im Stadel bis zum Winter im Senderstal gelagert. Deshalb besitzt fast jedes Kaserl einen mehr oder weniger großen Heustadel. Dort wurde in der guten alten Zeit gekocht, gegessen und geschlafen. Nur die Arbeiter, welche das Vieh im Stall versorgen mussten, gingen am Abend den langen Fußmarsch zu den Höfen nach Grinzens. Sie brachten am nächsten Morgen das Essen und die Verpflegung mit.

Von früh bis spät

Alle anderen – meistens Mägde und Knechte – blieben bei der Heuernte und konnten deshalb vom frühen Morgen bis spät am Abend am Feld arbeiten. Trotzdem dauerte es bis zu 14 Tage, bis das Heu im Stadel war. Heute erledigt man die gleiche Arbeit bei etwas Wetterglück in vier Tagen. Außerdem ist das Heu dann schon auf dem Hof. Die gewaltige Bergkulisse der Kalkkögel im Hintergrund der Kaserln lässt erahnen, hier haben die Gesetze der Natur Vorrang. Gewitter und Vermurungen und im Winter Lawinen sind keine Seltenheit. Umso wichtiger ist die Pflege und das Mähen der Almwiesen.

Früher und heute

Einen Vergleich kann man in wenigen Sätzen nur schwer anstellen. Nicht nur in der guten alten Zeit war das Mähen der Kaserlen noch harte Arbeit. Der wirtschaftliche Ertrag ist heute eher nebensächlich, die Pflege und das Offenhalten der Bergmähder steht immer im Vordergrund. Heute ist das Arbeiten im Kaserl ein Rückzugsbereich aus der so hektischen Zeit. Der Mensch wirkt in dieser eindrucksvollen Umgebung auf einmal ganz klein. Man taucht in die Einsamkeit ein und genießt neben aller Arbeit das wunderbare Bergpanorama. Für uns ist das Kaserl „das Paradies vor unserer Haustür!“