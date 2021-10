Der Lions Club Tirol Kaiser Maximilian wurde erst im Frühjahr aus der Taufe gehoben. Vor kurzem gab es die erste sportliche Charity-Veranstaltung, deren Erlös natürlich einem guten Zweck gewidmet ist.

Die Löwinnen und Löwen des neuen Clubs luden zum Charity-Golfturnier . Auf der wunderbaren Anlage des Golfclubs Seefeld-Wildmoos waren zahlreiche begeisterte "Golf-Aktivisten" unterwegs. Die Organisation lag in den bewährten Händen von Nina Wedl, die als ausgezeichnete Golferin natürlich selbst am Turnier teilnahm.

Den Turniersieg holte sich das Quartett mit Künstlerin Patricia Karg, Yvonne Ganahl (Permanent Make up), Nada Maffey und Bernhard Wieland. Prominent besetzt war auch einer der Verpflegungsstände, bei denen Elisabeth Bacher-Bracke, Vorsitzende des Gorvernorrates Österreich und 1. Vizepräsidenten des neuen Vereins sowie LC Kaiser Maximilian-Präsident Peter Hörtnagl für die körperliche Ertüchtigung sorgten. Und damit wirklich niemand an Hunger und Durst leiden musste, kredenzte Michael Jank (Plangger Delikatessen) bei Hole Nr. 12 ein exquisites "First Class Golf-Buffet". Detail am Rande: Für ein „Hole-in-one“ bei Loch Nr. 5 winkte ein FIAT 500 – der Bolide blieb allerdings in der Garage.

Das siegreiche Quartett der „LC-Kaiser-Maximilian-Golf-Challenge“: Yvonne Ganahl, Bernhard Wieland, Patricia Karg und Nada Maffey (v.l.n.r.)

Foto: Hassl

Erlös für guten Zweck

Am Abend wurde in der „Strandperle“ in Seefeld in Lions-Manier gefeiert. Gastronom Josef Nocker, RA Hugo Haslwanter, Ärztin Barbara Waldenberg, Casino-Direktor Martin König und viele weitere Gäste waren mit dabei. Klarerweise gab es auch eine große Tombola mit erstklassigen Preisen von Swarovski, Finks, Obst Ischia, Wohnen & mehr, Hotel Astoria und vielen weiteren Firmen.

Der Erlös des Turniers als auch der Abendveranstaltung kommt der Arche Herzensbrücken, die sich um Familien mit schwerkranken Kindern kümmert (Horst und Doris Szeli waren ebenfalls unter den Gästen und einer hilsbedürftigen Tiroler Familie zugute.

