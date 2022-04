Die Mitglieder des Tiroler Landestrachtenverbandes trafen sich vor kurzem zur 114. Ordentlichen Mitgliederversammlung in Innsbruck.

INNSBRUCK/TIROL. "Wenn die Tiroler Trachtler unterwegs sind, scheint die Sonne!", so fasste es einer der Teilnehmer an der Großveranstaltung zusammen. Gemeint war die meteorologisch günstige Lage nach zuvor hartnäckig anhaltender Schlechtwetterfront. Die Freude, dass die Versammlung wieder mit dem traditionellen Ablauf stattfinden konnte, war groß.

Gottesdienst und Festzug

Abt Raimund Schreier und Pater Bernhard Heindl gestalteten in der Jesuitenkriche den gemeinsamen Gottesdienst in der Jesuitenkirche. Im Anschluss gab es einen Landesüblichen Empfang am Platz vor dem Landestheater. LH Günther Platter, Abt Raimund Schreier und Landesobmann Alexander Schatz schritten die breite Front ab – und nur die Ehrensalve war "nicht üblich". Die Schützenkompanie samt Landsturmgruppe aus Hart im Zilltertal war laut Hauptmann "coronadezimiert". Ergo musste die mächtige Kanone namens "Harter Mörser" herhalten, wobei auch der Landesobmann die Ehre zuteil wurde, unter fachkundiger Anweisung einen weithin hörbaren Salut abzufeuern. Ein besonderer Höhepunkt war der anschließende Festumzug durch die Innenstadt, die beim Congress Innsbruck nach der Defilierung endete. Die Stadtmusikkapelle Allerheiligen sowie die Musikkapelle Patsch sorgten für die musikalische Umrahmung.

Würstl-Buffet

Bevor die Versammlung ihren Lauf nahm, wurde im Congress zu einem "Würstl-Buffet" geladen. Der aus Völs stammende Landesobmann Alexander Schatz konnte eine Rehe von Ehrengästen begrüßen. Neben dem Landeshauptmann gaben sich Innsbrucks Vizebgm. Markus Lassenberger, Ehrenobmann Owald Gredler, Stadtpolizeikommandant Romed Giner, der 1. Vorsitzende des Bayrischen Trachtenverbandes, Günter Frey, der Präsident des Bundes der Österreichischen Trachten- und Heimatverbände, Rupert Klein, Mj. Gerhard Biller vom Bund der Tiroler Schützenkompanien, der Tiroler Blasmusikverbandsobmann Elmar Juen, Romed Giner vom Kaiserjägerbund, Kameradschaftbund-Präsident Franz Xaver Gruber u.v.a..m. die Ehre.

Ehrungen

Zahlreiche verdiente Mitglieder wurden ausgezeichnet.

Funktions-Ehrenzeichen in Silber:

Susanne Falkner (TV Niederthai), Katharina Brem (TV Sonnwendler Münster), Romed Schreiner, Romed Lechner (beide TV Inntaler Thaur), Elisabeth Mühlbacher (TV Jenbach)

Funktions-Ehrenzeichen in Gold:

Harald Gogl (TV Koasara Kufstein), Sandra Egger (TV Senseler Volders), Albert Berger (VTG Virgen), Peter Wille (TG Pfunds), Lisa-Marie Zimmermann (BTG Matrei am Brenner), Martin Haslwanter (TG Silberbuam Haiming)

Verdienstkreuz des TLTV in Silber:

Christian Haidacher (TV Alpler Schwaz)

Verdienstkreuz des TLTV in Gold:

Wolfgang Zimmermann (BTG Matrei am Brenner)

