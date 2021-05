Der Titel lautet "Einbruch und Sachbeschädigung" – man muss diese Geschichte aber schon zweimal lesen, um sie glauben zu können.

Eine bislang noch unbekannte Täterschaft ist in der Zeit vom 26. bis 27.05.2021 in Axams in die Bergstation eines Schleppliftes eingebrochen und hat in der Hütte den Inhalt eines dort vorgefundenen Feuerlöschers versprüht! Dadurch ist das dort befindliche Inventar stark beschädigt worden. Den Feuerlöscher warf die Täterschaft anschließend in das angrenzende Waldstück. Sollte jemand zur Klärung dieses seltsamen Aktes etwas beitragen können: Polizeiinspektion Axams, Tel. 059133/7111!

