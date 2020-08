Über die Einbruchsserie in Axams, von der vorwiegend Gast- und Vereinslokale betroffen waren, wurde berichtet (siehe Bericht unten). Die Arbeit der Polizei hatte Erfolg – die Tatverdächtigen wurden bei einem weiteren Einbruchsversuch in Birgitz auf frischer Tat ertappt!

In der Nacht auf 21. August 2020 konnten im Zuge der Überwachungstätigkeiten aufgrund der Einbruchsserie ein 17-jähriger Portugiese sowie zwei 15-jährige Österreicherinnen durch Beamte der LKA Tirol und der Kriminalstreife des Bezirks Innsbruck-Land festgenommen werden. Sie wurden bei einem versuchten Einbruch in ein Gastlokal in Birgitz auf frischer Tat betreten.

Im Zuge der Erhebungen und einer ersten Vernehmung gestand insbesondere der 17-Jährige, sämtliche Einbrüche der vergangenen Tage begangen zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass die beiden 15-Jährigen Mädchen teilweise einzeln, teilweise gemeinsam an einigen Einbrüchen beteiligt waren.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck werden die Beschuldigten auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.

Einbruchsserie in Axams – Hinweise dringend erbeten!

