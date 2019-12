Die folgende Geschichte handelt von einer Weihnachtsfeier, bei der viele Erinnerungen an eine ehemalige Volksschule, die inzwischen geschlossen ist, aufgefrischt wurden. Dazu müssen im Vorfeld vier Punkte näher erläutert werden.

1. Die Geschichte spielt in Unterberg. Hier handelt es sich um einen kleinen Weiler, der zu einem Teil zu Mutters, zum anderen zu Schönberg gehört, also auf zwei Gemeindegebiete verteilt ist. Vorbei an der Auffahrt Mutters/Natters am Kreisverkehr geradeaus und entlang der Brenner Bundesstraße bildet die Stephansbrücke, die über die Ruetz führt, die Gemeindegrenze. Mit Blickrichtung Serles gehört der Teil rechts der Ruetz zu Mutters, links davon zu Schönberg.

2. Auf dem Gemeindegebiet von Mutters wurde 46 Jahre lang der Betrieb einer Volksschule aufrechterhalten. Lange Zeit gab es dort einen "Abteilungsunterricht", d. h. dass aufgrund der oftmals geringen Schülerzahl von der 1. bis zur 9. Schulstufe alle Klassen in einem Raum unterrichtet wurden. Die Kleinschule wurde im Jahr 2003 geschlossen.

3. Die aus Wien stammendeChristine Posch war bei der besagten Schließung die Direktorin der Volksschule.

4. Sabine Jäger ist die Kulturreferentin der Gemeinde Mutters, die an einem Buch über Mutters schreibt, in dem Menschen ihre Geschichten, die sie im Ort erlebt haben, erzählen. Das Werk befindet sich im finalen Stadium und soll 2020 zu Weihnachten präsentiert werden. Eine Termin, dem man bereits jetzt mit viel Vorfreude entgegenblicken kann.

Zusammenführung

... der einzelnen Punkte: Sabine Jäger lud Schuldirektorin a. D. Christine Posch ein, ihre Erlebnisse über die Schule in Unterberg zu erzählen. Dabei kam zutage, dass einstmals eine junge Wienerin, die gerade ihre Ausbildung an der PÄDAK abgeschlossen hatte, im Jahr 1973 "der Liebe wegen" nach Tirol kam und in der Volksschule Unterberg ihre erste Stelle als Lehrerin antrat. Man darf es zusammenfassen: Christine Posch hatte ein klares Ziel. "Maximal zwei Jahre" gedachte die Lehrerin an diesem Ort und in dieser Schule zu bleiben. "Mittlerweile bin ich seit 46 Jahren in Unterberg und war 30 Jahre lang Direktorin, Lehrerin und Schulwartin in einer Person. Ich wohne immer noch im ehemaligen, mittlerweile etwas umgebauten Schulhaus – und es gibt keinen Ort auf dieser Welt, an dem ich lieber sein möchte!"

Weihnachtsfeier

"Die Gemeinschaft der Unterberger" organisiert in jedem Jahr eine Weihnachtsfeier. Diesmal war aber sowohl die Örtlichkeit als auch das "Hauptthema" ungewöhnlich. Vis a vis des Gasthofs "Schupfen" befindet sich die Oldtimer-Werkstätte von Johann Kofler. Dort trafen sich viele ehemalige SchülerInnen der VS Unterberg mit ihrer ehemaligen Lehrerin, um gemeinsam Erinnerungen aufzufrischen. Zwischen den schmucken Oldtimern gab es viele Episoden aus vergangener Zeit. Freilich nicht, ohne auf ein gewisses Maß an einstmals praktizierter schulischer Disziplin zu achten: So gab es zur Begrüßung der Lehrerin ein langgezogenes "Grüüüüß Gott"!

Beim "Geständnis" von Christine Posch, eine strenge Lehrerin gewesen zu sein, gab es vielfaches Kopfnicken – anschließend herrschte aber beste Laune sowohl bei diversen Einlagen als auch beim folgenden gemeinsamen Beisammensein.

"Beste Schulform"

Wenn jemand im Rückblick die Volksschule Unterberg als "primitive Volksschule" bezeichnet, widerspricht Christine Posch energisch: "Das war kein Relikt aus der Steinzeit, sondern die beste Schulform überhaupt, die nur leider nicht mehr finanzierbar ist. Small is beautiful kam hier voll zum Tragen." Die Leidenschaft für "ihre kleine Volksschule" ist schließlich dokumentiert. Es war die erste und die letzte Stelle der Direktorin, Lehrerin und Schulwartin, die nie woanders gearbeitet und den Beweis angetreten hat, dass eine echte Wienerin niemals untergeht – durch besondere Umstände aber zu einer rundum beliebten Tirolerin werden kann.

In eigener Sache

... sei ausnahmsweise eine kleine persönliche Anmerkung erlaubt: Der Autor dieser Zeilen hat selbst – wenn auch in der Zeit vor Christine Posch – die Volksschule Unterberg besucht, teilt aber dessen ungeachtet ihre Meinung uneingeschränkt. Das war kein primitives Relikt aus der Steinzeit, sondern die beste Schulform überhaupt ...

