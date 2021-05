Bei der Erwähnung des Namens Erwin Gassler wissen viele, die sich mit Tiroler und Österreichichischer Motorsport-Historie befassen, sofort Bescheid. Der Natterer zählt nach wie vor zu den Legenden des Österreichischen Rennsports.

Erwin Gassler aus Natters feierte am 25. Mai seinen 90. Geburtstag. Wer ihn persönlich erleben darf, kommt nach wie vor in den Genuss von ungebremster Umtriebigkeit. Vor allem die Geschichten des einstigen Motorsport-Helden werden mit Höchstgeschwindigkeit vorgetragen.

Motorräder und Autos

… prägten sein Leben. „Aufgewachsen in unmittelbarer Nachbarschaft des berühmten Rennfahrers Otto Mathe, arbeitete er viele Jahre lang im großen Autohaus Linser in der Leopoldstraße in Innsbruck. "Später bin ich als Disponent für Steyr-Fahrzeuge jede Nacht mit dem Zug ins dortige Werk gefahren, um am nächsten Tag einen Neuwagen nach Innsbruck zu bringen. 2.200 Autos kamen auf diese Weise unfallfrei ins Innsbrucker Geschäft! Dann habe ich mir sogar einen Sattelschlepper gekauft, um mehrere Fahrzeuge transportieren zu können."

Rennsportkarriere

Erwin Gassler hat im Rennsport Geschichte geschrieben. Bereits als Motorradrennfahrer brachte er es auf zahlreiche Erfolge, ehe ein schwerer Unfall bei einer Trainingsfahrt seine Karriere frühzeitig zu beenden schien. „Ich habe überlebt – aber es stand an der Kippe. Auch eine Querschnittlähmung stand im Raum.“ Gassler kämpfte sich nicht nur ins Leben zurück, sondern auch in den Motorrennsport. Zwar nicht mehr am Motorrad, dafür aber in Rennautos. Keines der damals legendären Autorennen im Tiroler Raum (u.a. die Flughafenrennen, bei denen auch spätere Formel 1-Weltmeister wie Jochen Rindt oder Niki Lauda vielbeachtete Erfolge einfuhren) fand ohne Erwin Gassler aus Natters statt, dessen Können am Steuer auch international nicht unbeachtet blieb. In der Chronik der legendären italienischen „Scuderia Prinoth“ steht folgendes zu lesen: „Im Juli 1963 hat Ernesto Prinz (1923 bis 1981), Inhaber der Officina Prinoth, seine neueste Kreation, den Baby Junior P, vorgestellt. Das Fahrzeug hatte den Motor und das Getriebe des Steyr Puch 650 TR eingebaut und war für die Einsteigerklasse Junior Baby vorgesehen. Dieses Fahrzeug wurde 7 mal gebaut und gewann sehr viele Rennen mit namhaften Piloten wie Tonino Ascari, Herbert Demetz oder Erwin Gassler.“

Monza-Sieger

Als Werksfahrer der "Scuderia Prinoth" duellierte er sich mit Kapazundern wie Hans Stuck, Stirling Moss oder Gunther Philipp (der spätere Schauspieler war nicht nur ein anerkannter Arzt, sondern auch ein großartiger Rennfahrer) und setzte einen Glanzpunkt in seiner Karriere: Erwin Gassler firmiert in der Geschichte als zweifacher Monza-Sieger! „Man kann sich gar nicht vorstellen, was das für einen Österreicher zur damaligen Zeit bedeutet hat. Es war eine großartige Zeit – viele Erinnerungen von damals sind geblieben.“ Der Sprung in die Formel 1 blieb ihm aus finanziellen Gründen versagt – dennoch war er einer der besten österreichischen Rennfahrer!

„Benzinbruder“

An seinem 85. Geburtstag präsentierte Erwin Gassler noch sein "Wackermobil", das auch im Einsatz stand.

Foto: Hassl

hochgeladen von Manfred Hassl

Seit vielen Jahren lebt Erwin Gassler in Natters. Sein einstmals stattlicher „Fuhrpark“ mit vielen Oldtimern ist zwar nicht mehr vorhanden, aber auch auf diesem Sektor hat der „lebenslange Sport-Fan“ einige Geschichten geschrieben. Der leidenschaftliche FC Wacker Innsbruck-Fan widmete seinem Lieblingsverein ein „Wackermobil“, welches auch bei den Meisterfeiern (alle aktuellen „Wackerianer“ werden hier wohl etwas wehmütig werden) zum Einsatz kam.

Wie erwähnt: Auch im hohen Alter ist Erwin Gassler niemals um eine gute Geschichte aus einem bewegten Leben verlegen - wir gratulieren herzlich und wünschen noch viele Jahre bei guter Gesundheit.

www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge