Die KEM Westliches Mittelgebirge und die e5-Gemeinden Axams und Mutters setzen gemeinsam wichtige Schritte.

Keine Abhängigkeit mehr von teuren Erdölimporten, keine Angst mehr vor Gaskrisen – stattdessen saubere Energiegewinnung aus Sonne, Wind, Wasser und Bioenergie aus der Region. Die österreichischen Klima- und Energie-Modellregionen verfolgen genau dieses Ziel. Und sie sollen Vorbilder für andere Regionen werden. Die langfristige Vision: 100% Ausstieg aus fossiler Energie. Unterstützt werden diese Bemühungen in den Gemeinden durch die e5-Teams.

In der Region

... Westliches Mittelgebirge koordiniert KEM-Managerin Deniz Scheerer Projekte im Bereich Natur, Umwelt und Klimaschutz. "Wir sind in Tirol mit insgesamt elf KEM-Regionen sehr gut aufgestellt", so Deniz Scheerer. "In allen KEMs gibt es hauptberufliche Managerinnen und Manager, die von den Gemeinden angestellt sind. Im Westliches Mittelgebirge ist der Planungsverband die Trägerorganisation der KEM. Dies führt zu einem ständigen Austausch und einer enger Zusammenarbeit, was letztlich eine der großen Zielsetzungen ist."

Wichtige Anlaufstelle

Ein wesentlicher Punkt ist die Funktion als Anlaufstelle für alle Anliegen sowohl von Privatpersonen, Gemeinden und auch ansässigen Betrieben. "Bei Fragen zur erneuerbaren Energie können sich "Häuslbauer" bzw. Sanierer jederzeit an mich wenden. Es gibt unabhängige Auskünfte, an welche zuständigen Stellen man sich wenden kann."

Ein konkretes Beispiel: Jemand will auf nachhaltige Wärmegewinnung, z.B. mittels Wärmepumpe umstellen. Hier stellen sich dann gleich mehrere Fragen: Wie alt ist das Haus? Wurde bereits einmal saniert und wie ist der Stand der Wärmedämmung? Mithilfe dieser Informationen wird dann gemeinsam eine Strategie unter Einbeziehung der fachlichen Experten erarbeitet, die ein bestmögliches Ergebis garantiert. Ab Herbst sind monatliche Info-Abende zu diesem Thema geplant.



Unterstützung für Betriebe



Auch in der Privatwirtschaft gewinnt der nachaltige Gedanke immer mehr an Wert. "Möchten Betriebe erste Schritte für eine klimafreundliche Unternehmenskultur setzen, dürfen sie mich jederzeit kontaktieren. Gemeinsam wird versucht, entsprechende Lösungen zu finden. Es gibt eine Vielzahl an Maßnahmen, die mit geringem Aufwand in den Unternehmen umgesetzt werden können. Auch diesbezügliche Förderungen werden von Bund und Land zur Verfügung gestellt."

e5-Teams vor Ort

Unter Leitung von Gregor Reitmair und Gabi Kapferer-Pittracher sind Mutters und Axams e5-Gemeinden. Diese werden von Experten betreut und beraten, um Projekte zur Verbesserung der Energieeffizienz in den Gemeinde zu realisieren. Das e5-Team besteht aus Vertretern der Politik, der Verwaltung sowie Privatpersonen. An einer Mitarbeit Interessierte können sich gerne an die e5-Leitung der Gemeinden wenden. Die Themen sind vielfältig und reichen von Mobilität, Umwelt, Naturschutz bis hin zur Bewusstseinsbildung. Deniz Scheerer: "Die Zusammenarbeit zwischen KEM und e5 finde ich sehr zielführend. Es sind auch viele spannende Projekte in Planung, über die wir laufend informieren!"

Eines von mehreren Praxisbeispielen: In Axams gibt mittlerweile vier "Wastemate"-Abfallcontainer. Diese verfügen über ein Solarpanel auf der Oberseite, wodurch die eingebaute Presse den Müll netzunabhängig verdichtet. Das spart Zeit und Energie. Einer dieser Container steht beim Pavillonplatz in Axams.

Alles Infos zu KEM und e5 finden Sie auf https://www.kem-mittelgebirge.at

