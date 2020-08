Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino feierte den heutigen „Hohen Frauentag“ gemeinsam mit den jeweiligen Landesregierungen. Vertreten waren auch die Landeskommandanten und Abordnungen des Südtiroler und Welschtiroler Schützenbundes sowie die Tiroler Schützen unter Landeskommandant Thomas Saurer mit Abordnungen, der Bundesstandarte und Offizieren.

Im Rahmen einer Heiligen Messe in der Jesuitenkirche Innsbruck repräsentieren unter anderem die Landeshauptmänner Günther Platter und Arno Kompatscher sowie LHStv. Mario Tonina (Trentino) die jeweiligen Landesregierungen und Landesteile des historischen Tirols.

Bewusst gemeinsam

... wurde dieser Festtag – wie in den Vorjahren auch – in Innsbruck begangen. Aufgrund der aktuellen Situation nicht im gewohnten Umfang mit landesüblichem Empfang, Ehrungen und Verleihungen des Landes Tirol, aber trotzdem gemeinsam vereint und mit würdigem Hochamt. Der Festgottesdienst wurde von Prälat Raimund Schreier zelebriert. Die musikalische Gestaltung mit der Credo-Messe KV 257 von Wolfgang A. Mozart übernahmen der Chor und die Solisten der Wiltener Sängerknaben sowie der Concentus Wilthinensis unter der Leitung von Johannes Stecher.

Glaube und Heimat

"Die Tiroler Schützenbünde aus Nord-, Süd- und Welschtirol waren als Bewahrer von Tradition und Verbundenheit mit Gott bei diesem feierlichen Akt vertreten", so Landeskommandant Major Thomas Saurer. Die Schützen aus Innsbruck waren auch maßgeblich an der Gestaltung rund um den kirchlichen Festakt beteiligt. So wurden im Vorfeld durch das Bataillon Innsbruck getrocknete Kräuter, organisiert von der Jungschützenbetreuerin des Bataillons, Maria-Luise Feichtner und Anni Hofer, vorbereitet. Diese Kräuter wurden im Rahmen dieses Hochamtes gesegnet und anschließend an die TeilnehmerInnen der Messe verteilt. Thomas Saurer: "Ganz im Sinne unserer Landeskultur war auch dieser alte Brauch Bestandteil der Feierlichkeiten."

