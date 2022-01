Auch in schwierigen Zeiten sind die Sternsinger in unseren Dörfern unterwegs. "Wir ziehen jetzt weiter – Glück und Segen sei euer Begleiter" – so lautet der Schlusssatz.

Es ist leider nicht möglich, alle Sternsingergruppen, die in diesen Tagen in unseren Dörfern unterwegs sind, im Bild zu zeigen und entsprechend zu würdigen. Stellvertretend für alle Sternsinger sowie für ihre Begleitpersonen zeigen wir ein kurzes Video von Jana, Linda, Leona und Magdalena aus Grinzens. Ein kleines "DANKE" für alle, die Glück und Segen in die Häuser – oder richtiger – in die Gärten brachten.

In der Diözese Innsbruck gehen rund 7.000 Sternsinger jedes Jahr von Haus zu Haus und bringen doppelten Segen – den Segen für die Menschen hier und den Segen für Menschen in ärmeren Ländern. Hilfe für Kinder für Menschen auf der ganzen Welt – damit ist die Sternsingeraktion etwas besonderes in einmalig!

