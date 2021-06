Die Freiwiliige Feuerwehr Sellrain konnte vor kurzem neben der FF Berwang einen neuen 80 kVA Großstromerzeuger für den Feuerwehr-Katastrophenschutzan der Landes-Feuerwehrschule Tirol entgegennehmen.

Seit mittlerweile über zehn Jahren gibt es im LFV Tirol in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol ein Beschaffungskonzept, in dem der flächendeckende Ausbau von Großstromerzeugern für den Katastrophenschutz und die Stationierung bei Feuerwehren gefördert wird.

Im Zuge einer kleinen Feierstunde wurden die Geräte im Beisein der Sellrainer Feuerwehrabordnung mit Bgm. Georg Dornauer ebenso wie der Vertretern aus Berwang von Landes-Feuerwehrkommandant Peter Hölzl und Landes-Feuerwehrinspektor Alfons Gruber übergeben.

Die Vertreter der beiden Feuerwehren Berwang (li) und Sellrain (re) bei der Übergabe.

Ausbau Katastrophenschutz

Die Tiroler Feuerwehren haben im Katastrophenschutz für das Land Tirol einen enormen Stellenwert", betonte LFK Peter Hölzl. "Ich bedanke mich bei den Feuerwehren aus Sellrain und Berwang dafür, dass sie diese Geräte nicht nur übernehmen, sondern zukünftig auch betreiben und dort einsetzen, wo sie gebraucht werden. Rasche, unbürokratische und schlagkräftige Hilfe ist gerade auch im Katastrophenfall wichtig - die Tiroler Feuerwehren sind hier ein starker Partner des Landes Tirol und stehen stets mit Mannschaft und Gerät bereit."

Sichere Stromversorgung

LFI Alfons Gruber erinnerte an Ereignisse in der Vergangenheit, welche die Notwendigkeit dieser Gerätschaften gezeigt haben. "Dadurch ist man in der Lage, für die eigenen Einsatzgeräte die Stromversorgung sicherzustellen. Die Geräte ermöglichen aber auch, kritische Infrastrukturgebäude wie Alten- und Pflegeheime, Gemeindegebäude oder medizinische Versorgungseinrichtungen bei vorhandener Einspeisevorrichtung mit Notstrom zu versorgen.

FF-Sellrain-Kommandant OBI Herbert Gritsch freute sich über das neue Gerät, welches zukünftig im Ort, aber auch überregional zum Einsatz kommen wird. Auch Bgm. Georg Dornauer zeigte sich von der Wichtigkeit überzeugt: "Der Ausbau des Katastrophenschutzes ist ein wichtiger Faktor – gerade in unserer Gemeinde haben wir wie bekannt einiges erlebt. Ich freue mich sehr, dass im Sellraintal jetzt ein moderner Großstromerzeuger zur Verfügung steht, den unsere Feuerwehren im Notfall zum Einsatz bringen können."

