Ehrenringträger Hans Spindler ist im 92. Lebensjahr verstorben. Die Gemeinde Sellrain hat einen Mann verloren, der über viele Jahrzehnte eine tragende Säule des Gemeinschaftslebens in der Gemeinde war.

Hans Spindler war 40 Jahre lang als Legalisator in Sellrain tätig. Als Gründungsmitglied des Sportvereins war er auf vielen Ebenen aktiv, wofür ihm die Ehrenobmannschaft verliehen wurde. Auch im Obst- und Gartenbauverein war er als Gründungs- und langjähriges Ausschussmitglied vertreten. Im Seniorenbund amtierte er 25 Jahre als Kassier und gab der Vollversammlung erst Ende Jänner des Jahres zum letzten Mal seinen Kassabericht. Ebenso war Hans Spindler Mitglied der Schützenkompanie sowie der Feuerwehr Sellrain.

Besondere Aura

"Egal wann und wo er plötzlich, still und leise auftauchte, von ihm ging immer etwas Positives aus. Heute würde man sagen: eine besondere Aura. Ja – Hans hatte diese Aura, in der man sich wohlfühlte. Es schlug ein Herz für die Gemeinschaft, für den Zusammenhalt, für ein friedliches Miteinander und für Sellrain. Dieses Herz hat nach einem ereignisreichen Leben aufgehört zu schlagen." Mit diesen Worten würdigte Bürgermeister Georg Dornauer bei der Beerdigung das Wirken des Verstorbenen.

Auch in seiner Funktion als Parteivorsitzender der Tiroler Sozialdemokratie fand der Bürgermeister lobende Worte.. Für seine über 60-jährige Mitgliedschaft bei der SPÖ wurde Hans Spindler mit der höchsten Auszeichnung, der Viktor-Adler-Plakette", geehrt.