* „Ich habe in meinem Leben keinen Menschen wie Luis gekannt - seine positive Lebenseinstellung, sein Optimismus, seine Freundlichkeit und sein Familiensinn waren und sind beispielgebend.“

* „Man kann es nicht wirklich in Worte fassen, aber wir denken an einen einzigartigen Menschen, dessen aktives soziales Wesen und positive Lebenseinstellung uns immer so selbstverständlich im Oberperfer Alltag begleitet hat!“

* „Luigi, Deine schönen Töne, Dein Musikgefühl, Deine Motivation, Deine Worte, Deine Fröhlichkeit und Dein Lachen, Deine Lebensfreude und Dein Optimismus sowie Deine stete Bereitschaft zum Mithelfen und Zusammenhalten werden Deinen Lieben, der Musig und ganz Oberperfuss fehlen.“

* „Der Luis war mit seiner positiven Art und seinem Lachen, seinem Umgang mit seinen Mitmenschen und besonders mit seiner Familie ein absolutes Vorbild. Sein "ma bärig" wird für immer und ewig in Erinnerung bleiben.“

*„Ein Herz für die Musik, für die Natur, für die Familie... - wofür sein Herz brannte, konnte man sehen, hören, spüren.“

Das sind einige Zitate von vielen Einträgen im Kondolenzbuch nach dem tragischen Bergunfall von Luis Anich aus Oberperfuss. Sie wurden ausgewählt, weil man einen Nachruf mit eigenen Worten nicht besser schreiben kann.

Mit Luis Anich ist eine große Persönlichkeit viel zu früh abberufen worden, die man noch dringend gebraucht hätte. „‚S’Leben isch so schian“ – diesen Spruch wählte seine Familie für die Parte. Die Hoffnung lebt, dass es für ihn auch dort „schian“ sein wird, wo er jetzt ist.