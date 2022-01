Die Vorbereitungen befinden sich im Finale: Mit den Beschlüssen in den Bezirken Schwaz und Innsbruck-Land wird ganz Tirol mit Ausnahme der Landeshauptstadt Innsbruck zur LEADER-Region.

„Damit steigern wir den Anteil der EU-, Bundes- und Landesmittel um rund 14 Millionen Euro auf in Summe 100 Millionen Euro. Geld, das in Ideen und Projekte in die Regionen fließt und damit unsere ländlichen Räume stärkt“, führt LH Günther Platter aus.

Fördermittel

Die Liste der in der letzten Förderperiode 2014-2020 umgesetzten Projekte ist lang. „Diesen erfolgreichen Weg wollen wir fortsetzen. Erfreulich ist, dass wir mit den Regionalmanagements Schwaz und Innsbruck-Land den Lückenschluss schaffen. Nach dem heutigen Regierungsbeschluss wird das Land Tirol seinen Kofinanzierungsbeitrag um 6,2 Millionen Euro auf insgesamt 13,2 Millionen Euro erhöhen“, erklärt der Landeshauptmann. Bis zum Jahr 2027 stehen im Rahmen der vier EU-Programme somit insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung (81,9 Millionen Euro an EU-Mitteln, fünf Millionen Euro an Bundesmitteln und 13,2 Millionen Euro an Landesmitteln) – über die Hälfte davon wird allein für die Regionalmanagements aufgewendet. „Nach dem Start der zwei neuen Regionen profitieren in Tirol mit Beginn des LEADER-Programms in der aktuellen Förderperiode bis 2027 rund 620.000 Tirolerinnen und Tiroler in zehn Regionalmanagements – und damit von mehr finanziellen Mitteln“, betont LH Platter, der gemeinsam mit BH Michael Kirchmair (Regionalmanagement-Obmann Innsbruck-Land) die Eckpunkte präsentierte. Der Verwaltungssitz des Regionalmanagement wird sich in Kematen befinden.

Bezirkshauptmann Michael Kirchmair aus Birgitz ist der Obmann der neuen LEADER-Region.

Foto: Hassl

hochgeladen von Manfred Hassl

Projekte

2.500 Projekte wurden oder werden in Tirol durch das LEADER-Programm seit 1996 umgesetzt. Dieses Programm fußt jeweils auf Regionalmanagements – sie fungieren gemeinsam mit den Planungsverbänden als „Entwicklungsagenturen für die Gemeinden“. LEADER-Projekte sind beispielsweise Aktionen wie „Raus aus Öl“ oder „Klimafitter Bergwald“ ebenso wie neue Projekte zum Ausbau der Kinderbetreuung (Stichwort „Wunschoma“), zur Unterstützung von Naturparks oder Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel.

Größte LEADER-Region Österreichs

Mit 165.000 EinwohnerInnen ist der Bezirk Innsbruck-Land künftig die größte LEADER-Region Österreichs. Mit Unterstützung der EU-Programme wird allein diese Region bis zu sieben Millionen Euro erhalten. „Unter Einbindung zahlreicher Akteurinnen und Akteuren haben wir an der lokalen Entwicklungsstrategie gearbeitet. Die Aufbruchsstimmung ist nun deutlich zu spüren“, sagt der neue Regionalmanagement-Obmann BH Michael Kirchmair. Insgesamt 120 AkteurInnen sind am Regionalmanagementverein beteiligt – von den Gemeinden über Wirtschafts- und Sozialpartner bis hin zur Caritas. „Im Mai wird die Ausschreibung der Geschäftsstelle starten. Nach dem Beschluss der lokalen Entwicklungsstrategie in der konstituierenden Sitzung des Regionalmanagements in Hall soll der Betrieb für die Projektvorbereitungen ab September aufgenommen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass wir zahlreiche innovative Förderprojekte bis 2027 einreichen und umsetzen können.“

LT-Vizepräsidentin Sophia Kircher aus Götzens freut sich über die Umsetzung.

Foto: Tanja Kammerlander

hochgeladen von Manfred Hassl

Bürgerbeteiligungsprozesse

Über die Finalisierung freut sich auch LT-Vizepräsidentin und VP-Europasprecherin Sophia Kircher aus Götzens. „Durch EU-Gelder können direkt vor Ort gute Ideen und Projekte umgesetzt werden. So werden Nachhaltigkeitsprojekte ebenso gefördert wie Freizeitangebote, Arbeitsmarktmaßnahmen oder Bildungsoffensiven. Die Bürgerinnen und Bürger vor Ort spielen in den Regionalmanagements eine wichtige Rolle. Bei Bürgerbeteiligungsprozessen werden die Menschen vor Ort eng miteinbezogen und können ihre Ideen einbringen. Durch die Leader-Region stehen finanzielle Mittel zur Verfügung, um regionale Herausforderungen zu lösen, die Regionen weiterzuentwickeln und die Gemeinden zukunftsfähig zu gestalten."

LEADER-Region: Braucht es für die Zusammenarbeit von Gemeinden ein EU-Projekt?

Weitere Infos:

www.tirol.gv.at

https://info.bmlrt.gv.at

www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge