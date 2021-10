„Veni, Creator Spiritus“ ist das Motto des letzten von drei Konzerten, das am Sonntag, dem 17. Oktober um 19 Uhr in der Wallfahrtskirche Götzens

"Windkraft – Kapelle für Neue Musik" und Elisabeth de Roo (Sopran) sind unter der Leitung von Kasper de Roo die Ausführenden des finalen Konzerts in Götzens.

Programm:

Michael FP Huber: Ĉambretosono Op. 63

Morton Feldman: Instruments 1

Wolfram Wagner: Veni, Creator Spiritus - Kammersinfonie für Sopran und 19 Soloinstrumente

Windkraft Tirol

In die Reihe der Spezialensembles im Bereich der Neuen Musik gliedert sich seit seiner Gründung 1999 „Windkraft – Kapelle für Neue Musik“ – ein Orchester aus Holz- und Blechbläsern – auf besonders glückliche Weise ein. Denn viele der hier vertretenen Künstler sind Mitglieder in den führenden Orchestern Europas. Hinzu kommen zahlreiche junge Musiker, die zumeist am Tiroler Landeskonservatorium Innsbruck studieren oder das Musikgymnasium Innsbruck besuchen. Bedingt durch die Corona Pandemie hat Windkraft in der Saison 2020/21 Streamings aufgenommen im ORF Studio 3 (Tiroler Komponisten I und II und Meisterwerke des 20./21. Jahrhunderts) und im Teatro Ristori Verona (Mahler – Symphonie Nr 4 und Strawinsky – Die Geschichte vom Soldaten). Als Eigenproduktion auf YouTube erschien das Folk Songs Projekt 2020. 2017 erhielt Windkraft den Preis für Zeitgenössische Musik des Landes Tirol.

Elisabeth de Roo

... gab ihr Debüt als Susanna in der Oper „Sancta Susanna“ von Paul Hindemith. In Linz, Wien und Salzburg sang sie die Königin der Nacht aus der Zauberflöte von W. A. Mozart. David Garett buchte sie als Sängerin für einen TV-Auftritt im ORF Salzburg. Sie war daraufhin mehrfach als Solistin im ORF zu sehen. Sie gewann unser Publikum zuletzt in Götzens beim ersten Herbstkonzert 2021 mit dem Orchester Sonarkraft mit ihrer schlank geführten, variablen Stimme und herzvollen Interpretationen. Kasper de Roo gilt als renommierter Interpret der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. „Das ist meine Welt“, sagt der gebürtige Niederländer über die Arbeit mit zeitgenössischer Musik und kann auf eine stattliche Anzahl von Werken verweisen, die er zur Aufführung brachte, darunter über 100 Ur-Aufführungen. 1999 gründete er gemeinsam mit dem Komponisten und Klangspuren-Festivalleiter Thomas Larcher „Windkraft – Kapelle für Neue Musik“, dessen Chefdirigent und „künstlerischer Motor“ er bis heute ist.

Reservierungen: www.cultura-sacra.at, Tel. 0664/1306803; es gelten die 3G-Regeln.