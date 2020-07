In der Vorwoche wurde in den Ausgaben der Bezirke Innsbruck Stadt und Land über den Fortschrtt beim Bau der Bezirksjungbauernkapelle berichtet. Leider gab es in diesem Bericht keinen Hinweis, wo die Kapelle gebaut wird.

Die Kapelle entsteht im Bereich des "Rauschbrunnens" oberhalb von Innsbruck. Über die Vorgeschichte bzw. den Baufortschritt wurde bereits in drei Reportagen berichtet. Im Internet finden Sie den aktuellen Bericht sowie die entsprechenden Verlinkungen unter https://www.meinbezirk.at/innsbruck/c-lokales/hilfsbereitschaft-kennt-keine-grenzen_a4148850.

Wir bitte um Nachsicht und werden bei weiteren Berichten besonders darauf achten.