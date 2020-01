Der Kulturkreis Völs feiert sein 30jähriges Bestehen. Am 13.2.2020 werden es 30 Jahre, dass Völser Künstler und Kulturfreunde die Initiative ergriffen haben und den Verein gründeten. Für die Jubiläumssaison hat der Verein auch eine Konzertreihe mit 4 Konzerten aufgelegt. Sie steht unter dem Motto International, National, Regional Volksmusik und Klassik.

National für die Wiener Mundart-Austropop Band „Die Wödmasta“, International für die belgische Gruppe "The Monotrol Kid" und Regional für Volksmusik der Familienmusik Seiwald aus Mutters und Klassik des Innsbrucker cedag-Quartetts. Ein bunter musikalischer Reigen der hoffentlich viel Anklang findet.

Die einzelnen Konzerte kosten jeweils 12€ für Kulturkreismitglieder und 15€ für Nichtmitglieder

Gestartet wird die Konzertreihe mit "Die Wödmasta"

Veranstaltungszentrum Blaike

Samstag, 18.01.2020

Beginn: 20:00 Uhr

Einlass ab 19:00 Uhr

Die Wödmasta sind weltberühmt in Wien-Favoriten und in verstreuten Gaststätten zwischen Hollabrunn und Stockerau. Aber auch im Westen der Republik und von Bayern bis Nordrhein-Westfalen haben ihre Live-Gastspiele Kultpotential. Mit Garantie. Sie erzählen Geschichten vom Raufen, der Liebe, vom Saufen, dem kleinen Glück im Großen, dem Scheitern und Wieder-Aufstehen, mit denen sie der geschundenen österreichischen Seele ein Stück Würde und Hoffnung zurückgeben.

Dahinter stecken zwei Fixsterne der österreichischen Musikszene: Roland Vogl & Dietmar Baumgartner. Ersterer spielt Gitarre in der Band von Wolfgang Ambros, letzterer bei Alkbottle. Und auch sonst waren sie in der österreichischen Musikszene tätig (Techniker und Zusammenarbeit mit Falco, Hansi Lang, Ostbahn-Kurti, Fendrich, die EAV, Ambros und Peter Cornelius sowie Tonstudio, Produzent, Wirt, Veranstalter usw.) Zusammen verwandeln sie Pop-Klassiker der 70er und 80er Jahre (Beatles und andere) in genuine Mundart-Hadern, haben aber auch eigene Hits („Amsterdam“, „Da Hendrix“ „die Würstelfee“) im Talon.

Freilich hätten es sich die zwei einfach machen können. Mit dem Namen. Baumgartner & Vogl, das wirkt nicht schlechter gestrickt als Simon & Garfunkel, Seiler & Speer, Kruder & Dorfmeister oder Pizzera & Jaus. Zumal es sich hier – zumindest partiell – um Seelenverwandte handelt. Aber Sie merken schon: wir haben es hier mit Querschädeln zu tun. Es musste etwas her, womit sich – zwischen der Großkotzigkeit des Pop-Geschäfts und dem Augenzwinkern einer Vorstadt-Casanova-Karriere – das Revier markieren ließ, das man zuvor schon nicht zu knapp abgesteckt hatte. So hießen Baumgartner & Vogl fortan: Die Wödmasta.

Begleitet werde sie von den Austro-Legenden Mischa Krausz (Fendrich, Dujmic, Bill, Heller, Morak...) am Bass und Wolfgang Luckner (Danzer, Die Seer..) am Schlagzeug.

Im Frühjahr waren sie unter anderem auch zu Gast beim schon legendären Kufsteiner Musikwochenende "Kufstein unlimited".

Demnächst kommt auch nach der mit Thomas Stipschitz entstandenen EP “No Na Ned“ ihr erstes Album „HEAST!“ auf den Markt, dessen Songs sie beim Konzert auch präsentieren werden.

Hörproben:

Die Wödmasta zum anhören

Für die Konzertreihe gibt es auch spezielle Abos mit gegenüber dem Einzelkauf ermäßigten Tickets:

Das Abo kostet für alle vier Konzerte

40€ für Mitglieder

55€ für Nichtmitglieder

Weiters gibt es ein kleines Abo für die ersten beiden Konzerte National-International bzw dann für die Konzerte Regional zum Preis von

21€ für Mitglieder

28€ für Nichtmitglieder