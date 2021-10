Marco Wahrstaetter aus Axams ist als erfolgreicher Musiker und Sänger in der Schlagerszene eine bekannte Größe. Er macht sich aber auch als Songwriter und Komponist einen hervorragenden Namen und wurde vor kurzem erneut ausgezeichnet.

Marco Wahrstaetter hat seine mittlerweile dritte "Goldene Schallplatte" erhalten – ein sichtbares Zeichen erfolgreichen Wirkens in einer hart umkämpften Branche. Auf der "Goldenen" ist mit den "Amigos" allerdings ein Schlagerduo abgebildet, welches mit Fug und Recht zu den Branchenkapazundern mit Alleinstellungsmerkmal gerechnet werden darf. Diese Abbildung verlangt nach einem Blick hinter die Kulissen.

Amigo-Einsatz

"Ich schreibe auch für andere Interpreten, Gruppen und Ensembles Songs", berichtet Marco Wahrstaetter. Unter anderem hab ich schon 2019 und 2020 Titel für die ‚Amigos' geschrieben, die auf ihren CDs veröffentlicht wurden." Dass Karl-Heinz und Bernd Ulrich – so die Namen des im höchsten Maß erfolgreichen Brüderpaars – zu jenen zählen, die immer noch sehr viele CDs verkaufen, kommt auch den Komponisten und Textern zugute. Wenn jeder Titel gratis auf diversen Plattformen zu hören ist, gestaltet sich dieses Verkaufsunterfangen zunehmend schwieriger."

Große Konkurrenz

Schwierig ist auch, den Stars das eigene Werk schmackhaft zu machen. "Wenn man bedenkt, dass die Top-Bands – darunter eben auch die ‚Amigos‘ – pro Jahr bis zu 4.000 Demos zugeschickt bekommen, weiß man, dass es nicht so einfach ist, ausgewählt zu werden. Man schreibt oft bis zu zehn Titel für einen Künstler oder eine Gruppe. Nicht selten ist die Arbeit umsonst, aber es passiert eben auch, dass man zum Zug kommt."

"Immer nachts"

Klarerweise sind Kaliber wie die "Amigos" auch die besten Garanten für Komponisten und Texter, "gehört" zu werden. So z. B. bei Marco Wahrstaetters Lieblingssong "Immer nachts", der auf youTube abrufbar ist und dort für begeisterte Reaktionen sorgt. Wichtiger ist aber, dass das "erfolgreichste Schlagerduo Europas" in Deutschland in jedem Jahr mit ihren Produktionen Goldstatus erreichen. Wenn man dann als Songwriter und Komponist mit an Bord ist, gibt es eben auch die entsprechende Auszeichnung. Die aktuelle Goldene Schallplatte ist bereits die dritte "Belobigung" dieser Art. "Ich freue mich natürlich sehr, dass ich als Newcomer in der Musikszene auf diesem Top-Level dabei bin! Ich habe aber auch bereits Titel für noch nicht so bekannte Künstler geschrieben – die Hoffnung lebt immer, dass da mal einer den großen Durchbruch schafft. Am besten mit einem Titel von Marco Wahrstaetter!"

"Gib mir Sommer"

Freilich ist Marco auch selbst musikalisch erfolgreich unterwegs – für ein Album "Brave Buam" erreichte er als Interpret bekannlich auch "Gold-Status". Die vergangene, aus den bekannten Gründen problematische Zeit verstrich auch nicht ungenutzt. "Ich habe einen neuen Sommertitel namens "Gib mir Sommer" rausgebracht. Im Herbst erscheint noch mein neuer Song ‚A neues Mädl im Dorf‘, der sozusagen ein Vorbote für mein 2022er-Album ist."

Dass er zusammen mit Horst Konrader eine Online-Harmonika-Schule gegründet hat, komplettiert das musikalische Schaffen des Axamers. Wer also Interesse am Harmonika-Spiel hat, darf sich unter www.harmonika-lernen.online jederzeit melden – und dass Marco Wahrstaetter für Auftritte solo oder im Duo mit einem Gitarristen gebucht werden kann, sollte Veranstaltern, die auf Top-Musik eines Allrounders setzen, wohl bereits bestens bekannt sein.

https://www.marco-wahrstaetter.com

