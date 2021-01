Bereits zum 10. Mal zeichnete das Unternehmen camping.info im Rahmen des camping.info Award die 100 beliebtesten Campingplätze in Europa aus. Die Grundlage für den camping.info Award 2021 bilden mehr als 208.000 Bewertungen von über 173.000 Campingurlaubern. Das Ferienparadies Natterer See ist erneut unter den Top-100-Campingplätzen Europas.

Mehr als 208.000 Bewertungen von über 173.000 Campingurlaubern bilden in diesem Jahr die Grundlage für den camping.info Award 2021, der gemäß der bewährten Formel berechnet wurde. Das Ergebnis sind die 100 beliebtesten Campingplätze Europas laut den Gästebewertungen auf camping.info.

Das Ferienparadies Natterer See ist auch diesmal auf Rang 94 aufgelistet und liegt damit erneut unter den besten 100 Campingplätzen in Europa. Österreich ist mit 20 Campinganlagen in den Top 100 und sogar mit drei Plätzen in der Top 10-Rangliste vertreten.

Große Freude

… herrscht ob dieses erneut erstklassigen Ergebnisses bei Ferienparadies-Betreiber Georg Giner: „Diese Auszeichnung freut uns besonders und stellt unseren Bemühungen ein erstklassiges Zeugnis aus. Schließlich handelt es sich beim jährlich vergebenen Award um einen reinen Publikumspreis. Es gibt demnach keine Jury und keine Ermessensentscheidungen. Einzig die abgegebenen Bewertungen der Camper zählen – und daraus geht hervor, dass wir unseren hohen Standard gehalten haben.“

Gute Aussichten durch Impfung

Georg Giner amtiert auch als Bundessprecher des Österreichischen Campingplatzbetreiber und zeigt sich auch in dieser Funktion über die hervorragenden Bewertungen erfreut. Klarerweise ist auch diese Branche von der Pandemie samt allen Vorschriften und Verordnungen schwer getroffen. Der Blick geht aber bereits in Richtung Sommersaison, wobei es doch ein Licht am Ende eines langen Tunnels gibt, glaubt der Experte: „Ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Möglichkeit einer Impfung hat sich das Interesse wieder schlagartig erhöht. Die Nachfrage ist derzeit sehr hoch, was mich für den Sommer sehr optimistisch stimmt. Es steht außer Frage, dass wir alle eine Normalisierung herbeisehnen, die wir mehr als dringend brauchen.“

Campingurlaub weiter gefragt

Auch Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info mit Sitz in Berlin, ist davon überzeugt, dass Campingurlaub 2021 mehr denn je gefragt sein wird. "Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass sich viel mehr Menschen für Campingurlaube interessieren. Das bestätigen uns sowohl die Zugriffszahlen auf unserem Portal als auch die Zulassungsstatistiken für Reisemobile und Wohnwagen, die sich aktuell auf einem Rekordniveau befinden". Eine Auswertung der Nächtigungszahlen der Sommermonate Juli und August zeigte, dass die Nächtigungen auf Österreichs Campingplätzen trotz Pandemie um nur 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgingen. Campingexperte Möhrle dazu: "Social-Distancing ist für Camper kein Problem, da sie ihr Zuhause auch unterwegs dabei haben. Campinggäste reisen individuell an, verbringen viel Zeit in der freien Natur, schlafen und wohnen in ihren eigenen vier Wänden und verfügen vielfach auch über eigene sanitäre Einrichtungen."



Tiroler Top-100-Plätze

Europa Nr. 17: Tirol.Camp / Leutasch

Europa Nr. 18: Camping Ötztal Längenfeld, Längenfeld

Europa Nr. 24: Erlebnis-Comfort-Camping Aufenfeld, Aschau im Zillertal

Europa Nr. 68: natürlich Hell, Fügen

Europa Nr. 72: Camping Seeblick Toni, Kramsach

Europa Nr. 77: Camping Sölden, Sölden - Neueinsteiger

Europa Nr. 94: Ferienparadies Natterer See, Natters

Europa Nr. 97: Tirol-Camp-Fieberbrunn, Fieberbrunn - Neueinsteiger

