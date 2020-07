Prominente Unterstützung erhält die Musikgruppe "Tirolerisch G'spielt" beim neuen Album. Der erfolgreiche Musiker und Komponist Herbert Pixner veröffentlicht unter seinem Musiklabel das Album „Frei wie der Wind“ von "Tirolerisch G‘spielt".

Popmusik mit Harfe und Hackbrett klingt im ersten Moment unvorstellbar. So ging es aber nicht der Gruppe "Tirolerisch G‘spielt", die mit Herbert Pixner und Manuel Stix (Ambient Studio) die idealen Partner fanden, um diese Idee in die Tat umzusetzen. Das Resultat aus der Zusammenarbeit ist das vor kurzem veröffentlichte Album „Frei wie der Wind“.

„Unser drittes Album vereint traditionelle Tiroler Volksmusik mit zeitgemäßer Popularmusik und lässt keine musikalischen Wünsche offen“, erzählt Hanna Maizner.

Tirolerisch G‘spielt ist dafür bekannt, verschiedene Einflüsse in ihrer Musik zu vereinen, weshalb man gespannt sein darf, was aus der Zusammenarbeit mit Herbert Pixner noch alles entsteht.

Das Video zur Single "Frei wie der Wind" finden sie hier:

Weitere Berichte: www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge