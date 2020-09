Es ist ein unglaubliches Bild – und auch der Anlassfall, der sich am 4. September auf der Autobahn bei Kematen ereignet hat, ist kaum fassbar!

Gegen 18:00 Uhr wurde die Polizei von der Leitstelle auf die A12 bei der Zufahrt Kematen in Fahrtrichtung Osten beordert, da dort ein Ochse frei herumlaufen soll. Am Einsatzort angekommen, befand sich der Ochse bereits in einem der angrenzenden Felder. Dort versuchte der Eigentümer das Tier wieder einzufangen.

Soweit wäre daran nichts ungewöhnliches – die Vorgeschichte hat es allerdings in sich. Das Tier war mit Transportbedingungen offenbar nicht zufrieden und ist laut dem Bildmaterial auf der Autobahn in voller Fahrt über die Rückwand des Anhängers geklettert. Von dort dürfte es auf die Straße gefallen sein und hat danach die Flucht ergriffen! Der Besitzer wurde von anderen Autofahrern, die diese Szene beobachtet haben, aufmerksam gemacht – er hatte des Ochsen Flucht nicht bemerkt! Der "Flüchtling" überstand das Abenteuer unverletzt – er wurde eingefangen und erneut verladen. Die weitere Reise – wohin sie auch geführt haben mag – dürfte ohne Probleme fortgesetzt worden sein.

