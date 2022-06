Das heurige Jahr steht im Zeichen eines runden Jubiläums des Landes-Feuerwehrverbandes Tirol, der vor 150 Jahren gegründet wurde.

Auch die Stadt Innsbruck feiert mit: Die Innsbrucker Berufsfeuerwehr (BFI) wird 125, der Bezirks-Feuerwehrverband (BFV) 75 und der Innsbrucker Feuerwehr Oldtimerclub 25 Jahre alt. Aus diesem Grund sind bis Herbst mehrere Veranstaltungen geplant.

Zahlreiche Besucher verfolgen die Brandübung beim Innsbrucker Rathaus.

"Hervorragend aufgestellt"

„Die Feuerwehren sind damals wie heute eigentlich Bürgerinitiativen, die sich die Selbst- und Nachbarschaftshilfe zur Aufgabe gemacht haben. Ausrüstungs- und Ausbildungsniveau haben sich genauso wie die Anforderungen extrem gewandelt und weiterentwickelt. Tirols Feuerwehren sind hervorragend aufgestellt. Erstens, weil wir nach wie vor ein bestens funktionierendes Freiwilligensystem und erfreulicherweise auch immer mehr Frauen in den Wehren haben. Zweitens, weil die Gemeinden und das Land Tirol wissen, was sie an den Feuerwehren haben, und daher das Feuerwehrwesen entsprechend unterstützen“, so LHStv. Josef Geisler anlässlich des Jubiläumsreigens. In Summe 34 Millionen Euro sind im heurigen Jahr für die Feuerwehren budgetiert. Das Land Tirol trägt rund ein Drittel der Kosten.

Entstehung des LFV

Um 1850 bildeten sich in den größeren Ortschaften in Tirol die ersten freiwilligen Feuerwehren und bald darauf kam der Wunsch nach einer zentralen Koordination, die schließlich 1872 mit dem Landesverband der Tiroler Feuerwehren zunächst als Verein geschaffen wurde. Der damalige Leitspruch "Dem Feuer zum Trutz, dem Nächsten zum Schutz" ist zwar heute nicht mehr geläufig, die große Bereitschaft, sich für die Mitmenschen einzusetzen, hat sich bei den aktuell 32.750 engagierten Mitgliedern der Feuerwehren in all den Jahren jedoch nicht verändert.

Mit der historischen Spritze ging es in verganger Zeit "Dem Feuer zum Trutz – dem Nächsten zum Schutz!"

Höchste Anerkennung

Die Tiroler Feuerwehren erlebten in ihrer Geschichte zahlreiche Veränderungen, haben sich aber nicht zuletzt dank größtmöglicher Flexibilität bis heute erhalten. „Durch die flächendeckende Verteilung in ganz Tirol, eine zeitgemäße und an die Anforderungen angepasste Ausrüstung sowie eine umfassende Ausbildung gelang es in all den Jahren, ein System aufzubauen, das auch international immer wieder höchste Anerkennung erfährt“, verweist Landes-Feuerwehrinspektor DI Alfons Gruber auf das optimale Zusammenwirken des Landes Tirol und der Gemeinden.

Feierlichkeiten

Ein großer Aktionstag in der Landeshauptstadt hat bereits stattgefunden (siehe Bildergalerie). Der Landes-Feuerwehrverband begeht sein Jubiläum weiters mit einem Feuerwehr-Galaabend am Samstag 3. September in Schwaz, dem Landes-Feuerwehrtag am Freitag, 9. September in Innsbruck-Igls und dem Oberländer Sicherheitstag am 17. September an der Landes-Feuerwehrschule in Telfs.

