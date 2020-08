"So wie es derzeit ausschaut, sind wird beim gestrigen Unwetter mit einem blauen Auge davongekommen", resümiert der Grieser Bürgermeister Martin Haselwanter. Wie berichtet, war es nach dem starken Gewitter in den Nachtstunden zu Vermurungen gekommen. Die Sellraintal-Landesstraße ist aber entgegen anders lautender Meldungen befahrbar.

Starker Hagelschlag im Rosskogelgebiet hatte Folgen. Besorgte Blicke gelten in Gries im Sellrain vor allem dem Auffangbecken, das laut Bürgermeister Martin Haselwanter "gestrichen voll" ist. "Dieses Becken muss so schnell wie möglich wieder ausgebaggert werden – das geht aber natürlich nicht von heute auf morgen. Darum hoffen wir, dass in den nächsten Tagen nichts nachkommt." Kleinere Murenabgänge wurden rasch unter Kontrolle gebracht, wobei lediglich ein Haus durch Wassereintritt im Keller beschädigt worden ist. "Die Feuerwehr hat aber hervorragende Arbeit geleistet", so der Bürgermeister.

Arbeiten auch in Sellrain

"Wir haben in Sellrain die Situation derzeit im Griff", bestätigt auch Bürgermeister Georg Dornauer. "Die Vermurung des Steinbachs führte in weiterer Folge auch zu einem Rückstau der Melach. Es ist aber gelungen, alle verfügbaren Kräfte in möglichst kurzer Zeit zu mobilisieren. Sechs Bagger sind vor Ort und arbeiten auf Hochtouren. Der Ortsteil Grubach ist derzeit nicht erreichbar, auch hier wird versucht, die Verbindung wieder herzustellen."

Da wie dort ist man aufgrund der Wettervorhersagen in erhöhter Alarmbereitschaft.

Landesstraße befahrbar

Die Situation auf der Sellraintalstraße ist laut Aussagen beider Bürgermeister klar. Problembereiche wurden geräumt – und bis auf kleinere Behinderungen ist die Straße im gesamten Bereich befahrbar!

Schweres Unwetter im Sellraintal

