Die Schützenkompanie Sistrans war Gastgeberin des diesjährigen Jungschützenschießens des Bataillons Sonnenburg. Es gab wieder hervorragende Leistungen, einen neuen Schützenkönig und auch ein neues Siegerteam im Mannschaftsbewerb.

Beim Nachwuchsbewerb des Bataillons gibt es zwei Kompanien, die immer zu den Favoriten gehören. In Sistrans wurden sowohl die jungen Schützen und Marketenderinnen aus Sellrain sowie aus Götzens diesem Ruf gerecht. Im Vorjahr sorgte Fabian Stöckl aus Patsch für eine kleine Überraschung. Er musste die Bataillons-Königskette diesmal an seinen Nachfolger überreichen. David Jäger aus Sellrain setzte sich in einem wie immer knappen, hochkarätigen Bewerb knapp vor Luca Jordan und Daniel Knapp (beide aus Götzens) durch.

Detail am Rande: Die Mädels verpassten diesmal das Podest nur knapp: Hinter den drei erstplatzierten Jungschützen klassierten sich Valentina Schermer aus Kematen, Sara Rauter aus Gltzens, Lisa Strobl aus Aldrans und Theresa Norz aus Kematen auf den weiteren Rängen.

Teamsieg für Götzens

Die Götzner schlugen dafür im Mannschaftsbewerb zu. Die besten vier Schützen und Marketenderinnen kommen in die Wertung – und hier setzten Luca Jordan, Daniel Knapp, Sara Rauter und Luca Steiner mit 374,9 Ringen die Bestmarke. Auf den Plätzen landeten die Teams aus Kematen und aus Aldrans.

Ergebnisse

Einzelwertung:

1. David Jäger (Sellrain, 97,4 Ringe), 2. Luca Jordan (Götzens, 95,7), 3. Daniel Knapp (Götzens, 95,1), 4. Valentina Schermer (Kematen, 95,0), 5. Sara Rauter (Götzens, 93,6), 6. Lisa Strobl (Aldrans, 94,3), 7. Theresa Norz (Kematen, 93,0), 8. James Profunser (Aldrans, 92,8), 9. Denisa Glätzle (Völs, 92,8), 10. Manuel Mair (Natters, 92,3)

Teamwertung:

1. Götzens (374, 9 Ringe), 2. Kematen (371,6), 3. Aldrans (368,5), 4. Sistrans (359,3), 5. Sellrain (358,0), 6. Völs (357,8), 7. Natters (329,0) – Lans und Patsch waren nur mit jeweils einem Teilnehmer vertreten)

Klassenwertungen:

Klasse 1 (stehend aufgelegt);

1. Theresa Norz (Kematen, 93,0), 2. Valentina Kritzer (Völs, 91,9), 3. Maximilian Abfalterer (Kematen, 91,5)



Klasse 2 (stehend aufgelegt);

1. Luca Jordan (Götzens, 95,7), 2. Sara Rauter (93,6), 3. James Profunser (Aldrans, 92,8)

Klasse 3 (stehend aufgelegt):

1. David Jäger (Sellrain, 97,4), 2. Daniel Knapp (Götzens, 95,1), 3. Valentina Schermer (Kematen, 95,0)

Klasse 4 (stehend frei);

1. Melat Eberhöfer (Sellrain, 81,2), 2. Marcel Weber (Sellrain, 80,0), 3. Fabian Stöckl (Patsch, 74,5)

Tiefschuss:

1. Maximilian Abfalterer (Kematen, 15,2), 2. David Jäger (Sellrain, 17,1), 3. Lukas Pittl (Völs, 21,8)

Weitere Berichte: www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge