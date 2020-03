Es war ein sensationelles Konzert einer sympatischen Band mit großartiger Musik - das erste Konzert von "The Monotrol Kid" in Österreich.

Der Kulturkreis Völs hat die vier belgischen Musiker - in ihrem Heimatland, Niederlande und Norddeutschland ein Geheimtipp für Americana - am vergangenen Freitag für ihr erstes Konzert in Österreich einladen können.

Und die, die dabei waren, waren der einhelligen Meinung - eine super Band. Die Musiker um den Frontman, Texter, Komponisten, Sänger und Gitaristen Erik Van den Broek - Dries Vanhove (Gitarre), Philip Mathuis (Schlagzeug/Percussion) und Bart Strubbe (Bass) präsentierten über zwei Stunden Musik vom Feinsten auf der Blaike in Völs und war beeindruckt von der tollen Location - der ersten Bühne mit Aussicht auf der sie gespielt haben.

Es ist zu hoffen, dass sie international noch bekannter werden. Sie und Ihre Musik haben es sich wahrlich verdient.

Ein paar Kostproben und Bilder vom Konzert...