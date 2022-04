Kontrastreicher könnten die Zeit und die Gesellschaft wohl kaum sein. Einmal mehr ist die Kunst auch ein Spiegel dieser Gegenwart. So widmen sich die diesjährigen Tiroler Barocktage musikalisch wie inhaltlich einem spannungsvollen Entgegenstehen.

GÖTZENS. Die Wallfahrtskirche Götzens wird dafür wiederum stimmungsvoller Ort für vier sonntägliche Sakralkonzerte, die Arriviertes und Unvertrautes nebeneinander und miteinander zu Gehör bringen wollen. Dazu hat der künstlerische Leiter Wolfgang Kostner Ensembles geladen, die zeitgeistige Zugänge zur Barockmusik gesucht und gefunden haben.

Wolfgang Kostner zeichnet seit Jahren für die Programmierung verantwortlich.

Foto: Innfocus

hochgeladen von Manfred Hassl

Stimmige Balance

Besonders viel Wert legt man in Götzens bekanntlich auf stringente Programme, eine stimmige Balance zwischen wenig und gern Gehörtem sowie eine Mischung aus approbierten und jungen Künstlerinnen und Künstlern. Nachdem die Konzertserie im Jahre 2020 aus bekannten Gründen abgesagt werden musste und die letztjährigen Konzerte im Livestream abgehalten worden waren, blicken die Verantwortlichen den nahenden Konzerten mit großer Erwartungshaltung entgegen, um durch den persönlichen Austausch zwischen Publikum und Ausführenden den unikaten Konzerten die Essenz zurückgeben zu können. "Live-Streaming habe zwar die Sakralkonzerte am Plateau einem neuen, großen Publikumskreis erschlossen, könne aber die die Atmosphäre und das Klangerlebnis nicht kompensieren", ist sich Kostner bewusst.

Die Höhepunkte

Eröffnet wird die Reihe am 24. April mit dem inzwischen viel bejubelten, jungen deutschen Vokalensemble Stimmgold (, in dessen Reihen mit Helene Grabitzky eine inzwischen in Tirol lebende Sopransolistin wirkt), das zum 350. Todestag von Heinrich Schütz Vokalwerke des Großmeisters zeitgenössischen Werken gegenüberstellen wird. Der 1. Mai ist dem jahreszeitlichen Sakralwerk Bachs im Dialog mit Musik von John Cage vorbehalten, wenn das international preisgekrönte junge Salzburger Ensemble BachWerkVokal unter Gordon Safari konzertieren wird. Das Südtiroler Vokalensemble VOXacord vereint sich zum Muttertag (08. Mai) mit dem Innsbrucker Ensemble Rosarum flores, um Musik der Renaissance und der Gegenwart im Kontrast und in Ergänzung vorzustellen. Das beschließende Konzert (22. Mai) gestalten das vokalensemble NovoCanto mit den Tiroler Barockinstrumentalisten und jungen heimischen Solisten mit Mozarts Krönungsmesse.

Programm

Tiroler Barocktage 2022 - K O N T R A S T E

So, 24. April, 19:00 Uhr:

Unser Wandel ist im Himmel

Werke von Schütz, Bach, Hassler, Kropfreiter im Kontrast zu zeitgenössischen Kompositionen von Dubra und Messiaen

Ausführende: Vokalensemble Stimmgold

Das Vokalensemble Stimmgold zelebriert Schütz zum 350. Todestag.

Foto: Stimmgold

hochgeladen von Manfred Hassl

So, 01. Mai, 19:00 Uhr:

vice versa

Kantaten zum Kirchenjahr von Johann Sebastian Bach im Dialog mit Musik von John Cage

Ausführende: BachWerkVokal Salzburg, Ltg.: Gordon Safari

So, 08. Mai, 19:00 Uhr:

Night and day

Musik der Renaissance und der Gegenwart im Kontrast und in Ergänzung, mit Werken von Anthony Holborne, John Dowland, Ola Gjeilo, Cole Porter und anderen.

Ausführende: Vokalensemble VOXacord, Ensemble rosarum flores

So, 22. Mai, 19 Uhr:

Mozart: Krönungsmesse

Krönungsmesse, Kirchensonate KV 329, Venite populi (Motette), Sub tuum praesidium (Duett)

Ausführende: NovoCanto & Tiroler Barockinstrumentalisten, Maria Ploner (S), Lisa Marie Hilber (A), Matteo Rasic (T), Hanspeter Niedermair (B), Ltg: Wolfgang Kostner

Weitere Infos: www.cultura-sacra.at

Weitere Berichte: www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge