Es geht um die Musikkapelle Grinzens – aber die Überschrift ist keineswegs der Titel einer neuen Komposition im Blasmusik-Sound. Hinter den Musikantinnen und Musikanten liegen meteorologisch herausfordernde Konzerte binnen kürzester Zeit!

Alle Musikanten, die bereits einmal ein sommerlich-wolkenloses "Tourismuskonzert" in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck zur mittäglichen Stunde absolviert haben, wissen Bescheid: Sonneneinstrahlung volles Rohr – Sonnenschutz Fehlanzeige! Eine Stunde und 15 Minuten lang begeisterten die Grinziger unter Kapellmeister Engelbert Wörndle mit flotter Blasmusik, Sonnenbrillen und Sun-Blocker Faktor 50. Der lang anhaltende Applaus von Einheimischen und Touristen sowie ein (kleines) Bier pro Mann und Frau waren angemessene Entschädigungen.

Zwei Tage später

... stand am Abend in Seefeld ein Platzkonzert auf dem Programm. Das aufkommende laue Sommerlüftchen hielt nur zwei Musikstücke lang an. Dann blitzte und krachte es auch ganz ohne Trommelwirbel und Paukenschlag. Der Himmel öffnete seine Schleusen, es regnete "wie aus Schaffln" und dazu gesellte sich heftiger Hagel! Der Kapellmeister verordnete eine kurzfristige Unwetterpause - und als so mancher Musikant die Hagelkörner von seinem Sitz entfernt hatte, ging das Konzert zur Begeisterung des Publikums auch mit teilweise nassem Hosenboden in gewohnter Qualität weiter.

Fazit: Stellvertretend für alle Blasmusikkapellen darf anhand dieser Beispiele festgehalten werden, dass meteorologische Extrembedingungen in keinem Fall Musikgenuss verhindern können. Nachzudenken wäre lediglich, ob "Von der Sonne in den Hagel" nicht doch ein guter Titel für einen schneidigen Marsch wäre ...

