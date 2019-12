Der Kulturkreis Völs lädt zum traditionellen Weihnachtskonzert am 26. Dezember in die Völser Pfarrkirche das dieses Jahr niemand geringerer als die Sängervereinigung Mühlau gestalten wird.

Der bekannte Männerchor „Sängervereinigung Mühlau“ gilt als idealer Interpret des Tiroler Volksliedes. Das gesamte Repertoire umfasst über 750 Volks- und Kunstlieder, Messen, Folk Songs und Spirituals.

Ferdinand Csajka hat die Sängervereinigung Mühlau am 8. April 1920 gegründet und sie schon damals weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht. Vor vier Jahren hat zuletzt Thorsten Weber, der auch Landeschorleiter des Tiroler Sängerbundes ist, die sangesfreudigen Männer als musikalischer Leiter übernommen, konnte die Mühlauer Sänger motivieren und zu Höchstleistungen anspornen. Die Highlights waren zuletzt das Männerchor Festival in Zell am See und das alljährliche Herbstkonzert der Mühlauer im Haus der Musik.

Das Konzert wird musikalisch umrahmt von einem Klarinettenquartett der Musikkapelle Mühlau.

Genießen Sie einen stimmungsvollen weihnachtlichen Abend mit wunderschönen und bekannten Weihnachtsliedern.

In Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk

Pfarrkirche Völs

Donnerstag, 26.12.2019

Beginn: 20:00 Uhr

Eintritt: freiwillige Spenden