Das Jahresmotto der Gemeinde Zirl wird seit einigen Jahren in Wortkunst gefasst. Im Vorjahr ging es dort "ZIeRLstrebig" voran. Im Jahr 2021 stellt der Zirler Bürgermeister Thomas Öfner das Jahr unter das Motto „MartinsWandlung“ des Tiroler Wortkünstlers Wilfried Schatz aus Oberperfuss.

„Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung“, zitiert Öfner den griechischen Philosophen Heraklit. Weil sich in Zirl zuletzt vieles getan hat und in Zukunft viel tun wird, hat er sich für „MartinsWANDLUNG“ entschieden. Mit der gedanklichen Verbindung des geschichtsträchtigen und sagenumwobenen Felsens und der aktuellen Entwicklung der Marktgemeinde sei vieles über das soeben begonnene Jahr und seine Bemühungen als Bürgermeister gesagt.

Vor drei Jahren

... übernahm Bgm. Öfner das vom Oberperfer Wortkünstler als Neujahrsgeschenk versandte Wort „zufriEDEN“ als Leitmotiv. Es sollte ausdrücken, dass der zufriedene Mensch sich in gewisser Weise schon im Paradies, sprich Garten Eden befindet. Dann entwickelte Wilfried Schatz für 2019 im Auftrag Öfners „zUFERsicht“ als Leitspruch. „Ein kleines Metallbild mit diesem Wort habe ich als Aufmunterung immer zu den Gemeinderatssitzungen mitgenommen. Auch im März 2019, als der zukunftsträchtige Beschluss für das Gewerbegebiet Zirler Wies’n gefasst wurde“, schmunzelt das Gemeindeoberhaupt. Für heuer schlug Schatz u.a. auch „SolstEinigkeit“ vor. „Das wäre ebenfalls ein gutes Motto“, sagt Öfner: „Am Fuß unseres Hausberges im Interesse der Bevölkerung an einem Strang ziehen ist eines meiner wichtigsten Ziele!“

Wortkreationen

Schatz hat immer wieder Wortkreationen für Kommunen erdacht. Im Tiroler Landhaus hängt seit Jahren der „Worthimmel“, eine große Installation mit den verfremdeten Namen aller 279 Gemeinden des Landes. In Telfs gestaltete es für den Neujahrsempfang von Bürgermeister Christian Härting „inTELFSigent", für die Sportlerehrung der Stadt Imst den Begriff „IMSTande“. Für das Gemeindeblatt in Neustift im Stubaital hat er den Titel „NEWStift“ entwickelt. Auf der Fassade des neuen Gemeindehauses von Flaurling stehen neben einer Darstellung des „Ortspatrons“ Wortkreationen zur Gemeinde und zur Nutzung des Gebäudes.

„Ich habe etliche Zettel voll mit Wörtern zu vielen Gemeinden, Städten und Ländern, nicht nur in Tirol und Österreich“, verrät der Wortkünstler: „Ich freue und bedanke mich, dass Bgm. Öfner für seine dynamische Gemeinde damit etwas anfangen kann. Für seine Funktion als Obmann des Planungsverbandes Innsbruck und Umgebung passt das Leitmotiv MartinsWANDLUNG nebenbei auch nicht schlecht.“

