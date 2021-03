Bei der Jungbauernschaft/Landjugend Axams gehört die Reinigung des Axamer Baches von der Staumauer bis zur Kläranlage bereits zur Tradition. Letztes Jahr musste die Aktion ausfallen – dafür wurde man heuer "in reichem Maße fündig"!

"Vor der Schneeschmelze reinigen wir den Axamer Bach und seine Zuflüsse, um das Weitertreiben von Verunreinigungen aller Art zu verhindern", beschreiben Ortsobmann Bernhard Dietrich und Ortsleiterin Lisa Brecher die lobenswerte Aktion. Aufgrund des ersten Lockdowns im Vorjahr gab es keine Sammlung – dafür machten die Mitglieder heuer "reiche Beute".

Zwei Traktoranhänger mit Müll aus dem Bach wurden von den Mitgliedern entsorgt.

Foto: JB/LJ

Der Bach als Müllkübel

So erfreulich die Aktion ist, so betrüblich ist das Ergebnis, berichtet Lisa Brecher: "Unzählige Plastikflaschen und -verpackungen, aber auch jegliche Art von Müll und Hausmüll kamen hier zutage. Trotz des guten Entsorgungssystems in der heutigen Zeit wird der Bach leider immer noch von vielen als kostenloser Müllkübel verwendet. Am Ende des Tages konnten wir zwei Anhänger voll Abfall im Recyclinghof entsorgen."

"Durch solche Reinigungsaktionen wird immer wieder bewusst, wie wichtig es ist, auf unsere Umwelt zu achten und sorgsam damit umzugehen", ergänzt Bernhard Dietrich. Wir appellieren an alle, unsere Bäche, Wälder oder Wiesen nicht zu verunreinigen. Ein großer Dank gilt allen Mitgliedern, die hier mitgeholfen haben, unseren Lebensraum zu säubern!"

