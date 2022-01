Nach rund 22 Jahren Gemeinderatstätigkeit in der Marktgemeinde Völs hat sich GR Franz Köfel (Fraktion Franz Köfel&Team) nun dazu entschlossen, seine politische Funktion mit Ende dieser Periode an den berühmten „Nagel“ zu hängen und sein Team aufzulösen.

„Im Rückblick bin ich damit, was ich in all den Jahren zumeist als ‚Einzelkämpfer' erwirken und erreichen konnte, zufrieden", bilanziert Franz Köfel. "Daran, dass Erfolge von Oppositionspolitikern wenig Anerkennung finden und immer versucht wird, diese kleinzureden, habe ich mich im Lauf der Jahre gewöhnt. Ebenso, dass man sich Neid und Missgunst in der Politik hart erarbeiten muss und die Position eines Oppositionspolitikers weder leicht noch angenehm ist."

Erfolgreiche Bemühungen

Seine erfolgreichen Bemühungen im Umweltbereich sowie die sportlichen Erfolge seien weniger in der Gemeinde Völs aufgefallen, dafür um so mehr bei der Tiroler Landesregierung wofür er mit dem Verdienstkreuz des Landes Tirol ausgezeichnet wurde. Franz Köfel: "Diese Verleihung ist für mich persönlich die wichtigste und wertvollste meiner 22 internationalen und nationalen Auszeichnungen. Im Leben hat alles ein Ablaufdatum, so auch eine politische Funktion. Am 27. Feber 2022 wird bekanntlich der Gemeinderat für die nächste Periode neu gewählt und am 26. Februar begehe ich meinen 75. Geburtstag. Ein schöner Anlass, um der aufstrebenden Jungen Generation Platz zu machen und mir endgültig mehr Ruhe zu gönnen."

